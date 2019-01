El presidente del comité de empresa de Mercasevilla no conocía las negociaciones privadas de Mellet con prejubilados

Publicado 29/01/2019 15:19:03 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha testificado este martes en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla contra el ex director general Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con la lonja, señalando que no conoció las negociaciones privadas que llevó a cabo el ex director general con nueve trabajadores para que se acogieran al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 y a los que entregó diferentes cantidades en forma de "incentivo" para que se prejubilaran.

Domínguez, que se encuentra investigado en la causa judicial abierta por el ERE, ha sido uno de los cuatro testigos que han declarado este martes en la sesión del juicio, junto a Regla Pereira, secretaria de la Dirección General hasta 2007; su sustituta, Verónica Rodríguez; y el abogado Alfonso Martínez Escribano.

En este caso, la Fiscalía solicita para Mellet 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Además pide que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.

De otro lado, los administradores de la empresa Hermes Consulting acusados, Francisco José González y Francisco Limón, se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel; el que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, a cuatro años de prisión, y su hija Carmen Vela, a tres años y medio de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía pide para los ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y la responsable del departamento de contabilidad de la lonja, Pilar Giraldo, tres años y medio de prisión.

Uno de los hechos que se juzgan es el pago por parte de Mellet, tras la aprobación por la autoridad laboral del segundo ERE de Mercasevilla en el año 2007, "sin causa ni justificación" a una serie de trabajadores, "cercanos a él y que se iban a acoger a la prejubilación, determinadas cantidades al margen de las ya pactadas con el comité de empresa", como "incentivos", según los calificó el propio ex director general.

"Estas cantidades indebidas, ocultadas a los representantes de los trabajadores y a los restantes trabajadores acogidos al ERE, fueron contablemente enmascaradas bajo el concepto de 'indemnizaciones pre', anticipos o gratificaciones, y para ello el encausado ordenó al entonces responsable de contabilidad su abono", según el Ministerio Público.

Estos ocho trabajadores "favorecidos por la liberalidad" de Mellet "recibieron tras prejubilarse más cantidad de la que legalmente les correspondía", oscilando estas cantidades entre los 15.000 y los 72.000 euros.

Además, Pilar Giraldo, directora financiera de la lonja hasta que se acogió a la prejubilación tras aprobarse el ERE de 2007, "también se vio favorecida por decisión" de Mellet, "recibiendo mediante transferencia bancaria de fecha 17 de abril de 2008 la cantidad de 18.000 euros", a lo que se suma que, el 2 de enero de 2008, "es decir, al día siguiente de hacerse efectiva su baja en la empresa, Mellet suscribió, en nombre de Mercasevilla, un contrato con Pilar Giraldo, para realizar de manera externa las mismas funciones que hasta entonces había venido desempeñando en la empresa".

De este modo, Giraldo "presentó al cobro 17 facturas mensuales por importe total de 44.971 euros", si bien a nombre de una sociedad civil "controlada por ella", relata el Ministerio Público, que agrega que dicho contrato fue cancelado en julio de 2008.

LOS INCENTIVOS SON "PREMIOS"

Preguntado por estas negociaciones llevadas a cabo por Mellet y de forma individualizada con estos nueve trabajadores, Domínguez ha afirmado que no tuvo conocimiento de las mismas.

De otro lado, el abogado Alfonso Martínez Escribano ha ratificado el informe que realizó sobre el pago de los premios extraordinarios de jubilación a estos nueve trabajadores, en el que considera que dicho premio tiene un carácter "injustificado, excesivo y fraudulento".

Por su parte, Regla Pereira, entre otras cuestiones, ha manifestado no conocer a Carmen Vela, hija del acusado y presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, quien recibió una beca de la Fundación Mercasevilla para sus estudios de postgrado y que se encuentra encausada en este procedimiento, en el que se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel.

Según la Fiscalía, en julio de 2008 Fernando Mellet, actuando como director general de Mercasevilla, decidió "sin causa ni justificación alguna ordenar al departamento de contabilidad" de la lonja el abono, con cargos a fondos de la Fundación, de la cantidad total de 16.412,12 euros a Vela, quien "había acompañado como intérprete" al entonces subdirector de la lonja, Daniel Ponce, y otros empresarios a un viaje de trabajo a Vietnam, "no constando que realizara ninguna otra actividad en la empresa, bajo el concepto de pago de una supuesta beca con un importe de 24.000 euros".

Si bien, la defensa de Mellet ha mostrado una fotografía de un viaje de responsables de Mercasevilla, entre ellos Regla Pereira, a Bruselas, en la que aparecen la testigo y la acusada juntas, pues Vela acudió como intérprete de la lonja.

Además, Regla Pereira, según han informado a Europa Press fuentes del caso, no ha sabido justificar el pago de unos 8.000 euros por parte de Mercasevilla, que ella ha apuntado a "un prorrateo" de horas.

La vista oral continúa este miércoles con la declaración, entre otros testigos, del que fuera ex subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, ante el tribunal de la Sección Cuarta, que preside el magistrado José Manuel de Paúl.