Presidente de la Diputación participa en la presentación de la Ruta del Mosto de Villanueva del Ariscal (Sevilla)

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, en foto de familia durante la presentación de una nueva edición de la Ruta del Mosto de Villanueva del Ariscal. - Eduardo Briones - Europa Press

VILLANUEVA DEL ARISCAL (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado junto al alcalde de Villanueva del Ariscal, Francisco García González, y el responsable de Bodegas Góngora, Ignacio Gallego-Góngora Vilches, en la presentación de una nueva edición de la Ruta del Mosto de Villanueva del Ariscal y de la campaña de promoción que lanza el municipio, bajo el lema 'La auténtica ruta del mosto, de Villanueva es'.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, Fernández ha ensalzado el enfoque del municipio, "uno de los vértices reconocidos del 'triángulo del mosto' por excelencia del Aljarafe", de posicionar el producto estrella de su economía para "potenciarlo como destino turístico, gastronómico y enológico".

"Me parece maravilloso que los alcaldes y las alcaldesas estén permanentemente pensando en cómo poner a su pueblo en el mapa y esta iniciativa dignifica a todo un pueblo, porque detrás de un proyecto de estas características no puede estar sólo un Ayuntamiento, sino todos los negocios, todos los emprendedores y cada ariscaleño y ariscaleña, que ven en esta campaña una oportunidad de futuro, de negocio, de generación de empleo y de riqueza", ha remarcado.

Durante el acto, el presidente de la Diputación ha visionado junto al alcalde y al empresariado bodeguero y hostelero local los principales elementos que componen la campaña promocional 'La auténtica ruta del mosto, de Villanueva es' y ha coincidido en el interés de ampliar el conocimiento de la cultura del mosto, "que es también la Feria y Fiestas de la Vendimia, donde se dan a conocer los vinos locales, o la experiencia gastronómica tan ariscaleña de la 'tostá con huevo', por ejemplo".

Por su parte, el alcalde, Francisco García González, ha asegurado que desde el Ayuntamiento, "estamos pensando en todos los vecinos y vecinas, que tienen que encontrar ganancia en esta Ruta del Mosto"." Es cierto que el mosto es nuestro producto estrella y Villanueva tiene que darle su sitio, porque es nuestra seña de identidad en el Aljarafe y en la provincia, y el principal elemento para la modernización y la dinamización de nuestra economía", ha señalado.

La propuesta pone en valor a ocho establecimientos locales que forman parte de esta ruta dedicada al mosto, "una tradición profundamente arraigada en la vida social y cultural del municipio".

La iniciativa combina señalética con códigos QR, material divulgativo en formato físico y digital, una web específica (www.rutadelmosto.com) y un vídeo central, que recorre el pueblo y sus tabernas, mostrando la esencia del mosto y su vínculo con la comunidad.

Además, la propuesta incorpora 22 paneles urbanos con fragmentos de pregones de la Fiesta de la Vendimia, integrando tradición, patrimonio y espacio público.

Javier Fernández ha augurado "gran éxito a la iniciativa, porque lanza un mensaje muy moderno". "Por supuesto del pueblo cuidando su identidad, sus costumbres, sus raíces y sus tradiciones, que es muy importante para el ámbito de Sevilla", ha concluido.