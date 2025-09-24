Presidente de Diputación de Sevilla recibe a la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

El presidente de la diputación de Sevilla, Javier Fernández, recibe a la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martin. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido este miércoles en la Sede provincial a la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, este encuentro supone la primera "toma de contacto formal entre ambas instituciones desde su nombramiento, con un ambiente de diálogo y colaboración".

Martín ha asegurado recientemente en una entrevista que "el consumo de agua está plenamente garantizado para los próximos tres años" en los sistemas de abastecimiento que dependen de los embalses de la cuenca. Ante esto, Fernández ha valorado las declaraciones de la presidenta de la CHG y ha señalado que la Diputación reafirma "su compromiso de trabajar conjuntamente con la entidad para desarrollar una gestión integral del agua que abarque abastecimiento urbano, agrario y ecosistemas".

Además, el presidente ha puesto sobre la mesa la colaboración entre instituciones para "coordinar inversiones que respondan a las necesidades reales de los distintos municipios de la provincia, así como impulsar acciones conjuntas en materia de infraestructuras hidráulicas, mejora de redes de agua, protección ambiental, control de cauces, y concienciación ciudadana".

En el encuentro se ha subrayado la "urgencia de planificar hidrológicamente, con criterios sólidos y adaptados al cambio climático, además de continuar con los esfuerzos de modernización del regadío, ahorros de agua y una gestión más eficiente de los recursos hídricos de la provincia de Sevilla".