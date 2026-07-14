El presidente de NNGG Sevilla se incorpora al Comité de Dirección Nacinal de la organización juvenil del PP

Imagen de representantes de NNGG Sevilla en su último Congreso - PP SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones Sevilla (NNGG), Alejandro García Casares, ha asumido la vicesecretaría Nacional de Municipios y se incorpora al Comité de Dirección Nacional de NNGG, de manera que refuerza la presencia de la provincia en los órganos de dirección de la organización juvenil del PP.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha celebrado el nombramiento, a la vez que ha mantenido que Alejandro García "contribuirá a seguir fortaleciendo el proyecto político que lidera Feijóo".

En este sentido, los 'populares' sevillanos han felicitado a García Casares por su nombramiento nuevo cargo, que según Sánchez, supone un reconocimiento por la labor llevada a cabo hasta ahora en Sevilla "llevando siempre la voz de los jóvenes y defendiendo el papel de los ayuntamientos como la administración más cercana a los ciudadanos".

Así, el presidente provincial ha mostrado su convencimiento de que Alejandro García Casares desempeñará una "magnífica labor" al frente de la Vicesecretaría Nacional de Municipios, "aportando su experiencia y capacidad de trabajo para seguir impulsando políticas útiles para los jóvenes y para el municipalismo español".

Asimismo, Sánchez ha subrayado que el nuevo representante nacional representa el compromiso, la preparación y la capacidad de una generación de jóvenes que "trabaja cada día para fortalecer el proyecto del PP desde el municipalismo y la cercanía a los ciudadanos". "Estamos convencidos de que seguirá representando con orgullo a Sevilla y defendiendo los valores del Partido Popular en esta nueva etapa", ha afirmado.