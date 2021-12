El presupuesto municipal de 2022 de Sevilla contabiliza 966 vacantes disponibles en la plantilla y 101 no disponibles

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Sevilla para el ya inminente nuevo año 2022, aprobado por el pleno con el voto a favor del Gobierno local del PSOE y de los ediles de Adelante, --confluencia conformada por Podemos e IU--; y el voto contrario de PP, Cs y Vox, contabiliza un total de 1.067 plazas vacantes, 966 de ellas disponibles y 101 no disponibles.

Según el documento de aprobación inicial del nuevo presupuesto, recogido por Europa Press, a la fecha de la confección del mismo, el Ayuntamiento de Sevilla contabilizaba en concreto 966 plazas vacantes disponibles y 101 vacantes no disponibles, es decir un total de 1.067 vacantes; entre su plantilla total de 5.417 puestos, conformada principalmente por 3.400 funcionarios y 1.861 empleados laborales.

Se trata, eso sí, de la plantilla total de la Corporación local, es decir que la cifra no incluye a las plantillas de las entidades satélite del consistorio, como por ejemplo las sociedades Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) o de Limpieza Pública (Lipasam).

Esta cifra de 966 plazas vacantes disponibles y 101 vacantes no disponibles ha de ser tenida en cuenta con los datos de ejercicios anteriores, pues el proyecto presupuestario de 2021 contabilizaba 998 vacantes disponibles 86 vacantes no disponibles y el de 2020 924 vacantes disponibles y 105 no disponibles.

Entre las 966 plazas vacantes disponibles y 101 vacantes no disponibles del actual proyecto presupuestario, en el caso del Cuerpo de Policía Local figuran 256 vacantes disponibles y 17 no disponibles, pesando eso sí una nueva y reciente convocatoria pública para cubrir 102 de esas vacantes.

En el caso del Servicio Municipal de Salvamento y Extinción de Incendios, el nuevo presupuesto contabiliza 123 vacantes disponibles y 20 vacantes no disponibles.

En total, el proyecto presupuestario de 2022 contempla exclusivamente para el Ayuntamiento, es decir la Corporación local sin sus entes satélite, 895,5 millones de euros en concepto de gastos, entre los que figuran 317,5 millones de euros destinados a los gastos de personal y 138,3 millones para los gastos corrientes y servicios.