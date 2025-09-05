El presupuesto de Sevilla en 2026 se elevará hasta los 1.090 millones pese a la menor recaudación por IBI

Evelia Rincón y Juan Bueno, en la rueda de prensa para detallar el contenido de la Junta de Gobierno Local. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Sevilla ya trabaja en la elaboración del presupuesto municipal para 2026 euros, que podría elevarse hasta los 1.090 millones de euros, en unas cuentas sin consolidar, que lo situaría en el mayor de la historia --el actual contempla un montante final de 1.058 millones--. Es la previsión que maneja en estos momentos el área de Hacienda, que "ya ha activado el reloj del presupuesto de la ciudad para el año que viene".

Así lo ha anunciado el delegado municipal del ramo y portavoz del equipo de gobierno en una rueda de prensa para detallar el contenido de la Junta de Gobierno Local. En este sentido, "se han establecido las líneas estratégicas de ese documento y las previsiones macroeconómicas, con voluntad de poner en marcha el proceso y contar con las cuentas lo antes posible".

Bueno ha destacado en relación al presupuesto que estará orientado al gasto social y a los servicios públicos, con un crecimiento de las inversiones reales y de la partida de la limpieza; esta última rondará los 150 millones de euros. Ello, pese a "la minoración de ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el aumento de un 2% de los gastos de personal y los nueve millones de euros más para inversiones reales".

El objetivo del Gobierno local al respecto es tener "desmenuzadas" las cuentas públicas para el año que viene "a finales de este mes o primeros de octubre", que entregarán a los distintos grupos municipales, y que, tras su aprobación, puedan entrar en vigor el día 1 de enero de 2026.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una encomienda de gestión a Urbanismo para la construcción de sendos aparcamientos en San Martín de Porres, en Triana, y frente a Capitanía, que permitirá aumentar la oferta de plazas, hasta un total de 270 en el primer caso, y pasar de las 110 actuales en superficie a 244 en el segundo, con un plazo de ejecución de 18 y 12 meses respectivamente. Asimismo se ha encomendado a Urbanismo la recuperación del auditorio Rocío Jurado de la isla de la Cartuja.

El Gobierno municipal, por medio de su concejal de Hacienda, también ha anunciado que se ha remitido al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) el proyecto de ordenanzas fiscales para que entren en vigor ya el día 1 de enero, con una bajada del 1% del IBI, más bonificaciones fiscales y que recoge la nueva tasa de basuras tras la adaptación de la ley estatal, "si bien habrá reducciones a familias vulnerables", como ha destacado Bueno.