Prevista la obra de sustitución de la red de abastecimiento en la Glorieta de las Cigarreras de Sevilla para este lunes

Glorieta de las Cigarreras de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará el próximo lunes, 15 de junio, las obras de sustitución de la red de abastecimiento en la Glorieta de las Cigarreras en la zona más cercana al Jardín de las Cigarreras. Esta actuación se acomete por necesidades de conservación de la infraestructura y que cuenta con un plazo de ejecución previsto de diez semanas.

Tal y como ha emitido el Consistorio hispalense en una nota, la actuación permitirá renovar un tramo de red y reforzar las condiciones de servicio en este punto de la ciudad. En concreto, la intervención contempla la instalación de aproximadamente 90 metros de tubería de 200 milímetros de diámetro de fundición dúctil, así como la ejecución de una acometida, una toma de agua potable y la instalación de un hidrante. Asimismo, una vez finalizados los trabajos sobre la red, se llevará a cabo la demolición y posterior reposición del pavimento afectado, restituyéndolo a su estado original.

Durante el desarrollo de las obras se verá afectado el tráfico rodado y peatonal en el entorno de la zona de actuación. Para ello, la empresa pública del agua adoptará las medidas necesarias "para garantizar la seguridad y reducir al máximo las molestias a vecinos, comercios y viandantes".

En este sentido, el delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha destacado que "esta nueva intervención forma parte del compromiso del Gobierno municipal con la mejora continua de las infraestructuras básicas de la ciudad", al tiempo de valorar que "actuaciones como esta permiten anticiparnos a futuras incidencias, aumentar la eficiencia de las redes y ofrecer un mejor servicio a los vecinos".

Además, De la Rosa ha subrayado que "Los Remedios está siendo protagonista de una profunda transformación urbana que combina la renovación de infraestructuras esenciales con la mejora de los espacios públicos, la movilidad y la accesibilidad, consolidando un modelo de barrio más moderno, sostenible y adaptado a las necesidades de sus residentes".

En contexto, estos trabajos se unen a las ya iniciadas obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Juan Sebastián Elcano, en el tramo comprendido entre Virgen de la Cinta y Fernando IV, en el distrito Los Remedios.

Esta actuación responde a las necesidades de conservación y mejora de las infraestructuras hidráulicas existentes con el objetivo de "reforzar la calidad del servicio y garantizar el correcto funcionamiento de las redes para los próximos años".

Estos trabajos están siendo ejecutados gracias a una inversión de más de 400.000 euros y un plazo previsto de ejecución de quince semanas, finalizarán con una posterior repavimentación con asfaltado "de primera calidad y la repavimentación de todos los acerados de este tramo".

Esta actuación se suma a "otras importantes inversiones desarrolladas recientemente en Los Remedios", entre las que han destacado la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en las calles Virgen del Valle y Virgen de la Fuensanta; la renovación de pavimentos y ampliación de acerados en la calle Madre Rafols, especialmente en el entorno del colegio Santa Ana; la transformación del Parque de los Príncipes y su entorno; las reurbanizaciones de Virgen de Todos los Santos, Virgen de la Cinta y del entorno de la Parroquia de Los Remedios; la transformación del complejo Vera Sevilla con la reurbanización de Juan Sebastián Elcano, la creación de un nuevo carril bici y la reorganización de la movilidad en la zona; la reurbanización de Alfonso de Orleans, mejorando la conexión entre Tablada y Los Remedios; así como los reasfaltados de grandes arterias del distrito como República Argentina, Plaza de Cuba y Virgen de Luján, entre otras.

"Estamos desarrollando una estrategia integral de mejora urbana en Los Remedios que abarca desde las infraestructuras subterráneas hasta la calidad del espacio público Trabajos que se están realizando en paralelo en todos los barrios de Sevilla", ha apostillado De la Rosa, al tiempo de señalar que "cada una de estas actuaciones contribuye a construir un barrio más cómodo, accesible y preparado para el futuro".