Previsto corte de un carril por sentido en la avenida de Jerez de Sevilla a partir de este viernes

Mapa del corte parcial de tráfico en la avenida de Jerez a causa de las obras del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un nuevo corte parcial de tráfico en la avenida de Jerez desde el 26 de junio hasta el 28 de agosto.

Según ha emitido el Centro de Gestión de la Movilidad de Sevilla a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), se corta un carril por sentido entre los números 53 y 26 --antiguo Cuartel Alfonso XIII--.

En contexto, este nuevo corte que se producirá desde el próximo viernes hasta el último viernes de agosto se debe al avance de las obras del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla.