Primer Pleno del año en Sevilla con Cross-San Jerónimo y la "mano tendida" del PSOE al Gobierno en el foco

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebra este jueves, 15 de enero, el primer Pleno ordinario del año. 2025 se cerró con el acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuesto municipales, este hecho va a protagonizar una de las propuestas por parte de la oposición.

El PSOE va a presentar una moción para "adoptar determinados compromisos con valores democráticos tras los acuerdos presupuestarios entre el PP y Vox", según recoge el orden del día consultado por Europa Press.

El documento pide al Gobierno municipal que se comprometa a defender cuestiones relacionadas con la igualdad, la cooperación y los derechos del colectivo Lgtbi tras el acuerdo entre ambas formaciones. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha "tendido la mano" para alcanzar acuerdos para "proteger la convivencia, los derechos fundamentales y el modelo de ciudad abierta y plural".

PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA PROMOCIÓN DE CROSS-SAN JERÓNIMO

El orden del día recoge la aprobación del documento para analizar el impacto en la salud de la promoción Cross San Jerónimo tras el informe desfavorable emitido en septiembre por parte de la Junta de Andalucía.

La Comisión Provincial de Coordinación remitió un informe de la Consejería de Salud en el que señala que el análisis sobre el impacto de la salud en los terrenos, cercanos al Cementerio de San Fernando, "no recoge ciertos contaminantes asociados al crematorio" ni "referencias para considerar los valores utilizados para los datos de emisión de los dos crematorios".

"La ausencia en el estudio de los contaminantes mencionados anteriormente hace que no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición a dioxinas y furanos", señala el informe consultado por la agencia.

Ante esto, el Ayuntamiento ha presentado un nuevo documento de análisis para "obtener el pronunciamiento favorable en el trámite de verificación/adaptación de los informes de carácter vinculante" por parte de la administración autonómica.

El proyecto Cross-San Jerónimo fue aprobado en Pleno en diciembre de 2024 y recoge 33.540 metros cuadrados de edificabilidad para vivienda libre y 22.360 metros cuadrados para vivienda protegida para los antiguos suelos de Cros Pirotecnia en San Jerónimo.

En materia de Urbanismo, también se va a someter a votación la autorización para uso de vivienda protegida una parcela de Palmas Altas Sur.

En otros asuntos, el orden del ría también recoge la aprobación del memorando de entendimiento con el Ayuntamiento de Cusco (Perú) para mantener relaciones estables y la adhesión a la Red de Ciudades promovidas por La Liga para reforzar la convivencias a través de los valores del deporte.

LA OPOSICIÓN PREGUNTA SOBRE AYESA, MOVILIDAD Y LIMPIEZA

En el turno de preguntas al alcalde, el PSOE va a pedir explicaciones sobre la adquisición de Ayesa Digital, cuya sede social está en Sevilla, por parte de un consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank --a través de Indar--, y Teknei por 480 millones de euros.

En esta línea, el PSOE anunciaba una petición en el Parlamento de Andalucía para que la Junta "explique con claridad y transparencia su papel" en la venta.

Por su parte, Vox va a preguntar al Gobierno municipal sobre la importancia que le van a dar a las políticas en materia de movilidad este año. Mientras que Con Podemos-IU cuestionará acerca del servicio de limpieza de los colegios públicos.

Asimismo, se va a someter a votación una propuesta del PSOE para la recuperación integral de la Barriada de las Américas y el entorno del Mercatemático.

La iniciativa responde al "grave deterioro urbano, social y medioambiental que sufre la zona desde hace años y que se ha agravado durante el actual mandato municipal por la falta de planificación, la descoordinación entre áreas y la ausencia de una estrategia clara por parte del Gobierno local", según ha indicado el partido.

También se va a someter a votación una propuesta de Con Podemos-IU para la implementación de una estrategia municipal y la elaboación de una guía antirumores del Ayuntamiento. El grupo político va a presentar una propuesta relativa a la participación ciudadana de las líneas 2 y 3 de Metro.

Por su parte, Vox lleva al orden del día una propuesta de mejoras en las actividades y el uso de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

LOS CIUDADANOS PREGUNTAN POR EL METRO Y EL PULMÓN VERDE

El Pleno se cierra como es habitual con las preguntas del turno ciudadano. La Plataforma Vecinal Línea 2 de Metro de Sevilla va a preguntar al Gobierno municipal acerca de la implantación del tranvibús y sus efectos en la futura línea 2, que pasa por Sevilla Este.

Dentro del Distrito Este también se enmarca la segunda cuestión del turno, en este caso de un particular, Juan Manuel García, acerca de la "situación de abandono" de la calle Ciudad de Aldaya en el barrio del Parque Alcosa.

Por último, la Asociación Vecinal 'Pulmón Verde Arrayán' vuelve a cuestionar al Consistorio acerca de la creación de un parque público en la parcela situada entre las calles Arrayán y Divina Pastora.