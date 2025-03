Primera edición del 'ETSiDay' en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla con toda la comunidad educativa

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla celebra este miércoles, por primera vez en sus más de 50 años de historia, el 'ETSiDay', una jornada en la que su comunidad académica podrá disfrutar de un amplio programa de actividades académicas, laborales, lúdicas, deportivas y culturales.

El objetivo fundamental de esta jornada, que reúne a estudiantes, profesores, investigadores, egresados, empresas del sector y personal de los distintos servicios de la escuela, es fomentar la convivencia y el disfrute más allá del desarrollo ordinario del calendario académico, en una comunidad de casi 7.000 personas, informa la US en una nota de prensa.

Para ello, la jornada comenzará con el acto inaugural, en el que estarán presentes el director de la Escuela, Andrés Sáez; la subdirectora de Estudiantes de la ETSi, Carmen Hernández; así como de representantes de Delegación de Alumnos, la Asociación de Antiguos Alumnos, el Aula de Cultura, y todas las asociaciones de estudiantes que han formado parte de la historia del centro.

Después se procederá a la celebración de dos mesas redondas, dirigidas principalmente al alumnado de la ETSi, en las que, egresados de distintas titulaciones del centro, trasmitirán al público asistente sus experiencias en el mundo laboral y de emprendimiento.

La primera de ellas, titulada 'Trayectorias relevantes: ¿Qué futuro os espera tras la ETSi?', contará con la participación de Dulce Muñoz, ingeniera de telecomunicación y VP head of A400M Development Program; Antonio Zafra, ingeniero industrial y Public Affairs, Sustainability and Infraestuctures director at Aertec Solution; María Díaz, ingeniera química y contracts manager at Nextracker Inc.; y Pablo Castillo, ingeniero de caminos, canales y puertos, y director técnico en Inhisa Hidráulica.

Los estudiantes y el público asistente conocerán de primera mano la trayectoria de estos antiguos alumnos de la ETSi, el camino recorrido hasta llegar a liderar equipos y proyectos en grandes compañías del ámbito industrial.

Tras la finalización de esta primera mesa redonda, tendrá lugar una segunda, que bajo el título 'Egresados nos cuentan sus experiencias de emprendimiento', contará con la participación de Francisco Gamero y Pablo García, cofundadores y engineering manager de Pleeda Solutions; Carlos Rodríguez, CEO y cofundador de Solum; Gerardo Peña, socio-fundador de Sophisticatus; y José Antonio Pérez, CEO y cofundador de Cover Manager, que presentarán sus modelos de negocio como un ejemplo de emprendimiento y como una alternativa laboral para los futuros egresados de la ETSi.

ACTIVIDADES CULTURALES

Asimismo, los participantes del 'ETSiDay' podrán acceder a personal de las distintas cátedras de empresas presentes en la Escuela (Endesa, Inerco, Airbus, MP, PRL, Moeve, Alter Technology, Emasesa, Hitachi, Schneider, BeOneSec o Indra.) que desde distintos stands estarán ofreciendo información sobre su actividad y las posibilidades académicas y laborales que ofrecen al alumnado.

La Dirección de la ETSi, junto con la Delegación de Estudiantes y el resto de asociaciones y aulas de cultura y deporte, ha impulsado la celebración de esta jornada con la convicción de que las relaciones que se fortalezcan en un ambiente lúdico, relajado y festivo contribuirán a una mejor convivencia y al desarrollo óptimo de las actividades docentes y de investigación, que constituyen la esencia y el motor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.