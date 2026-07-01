Primera piedra del Centro Deportivo Los Cercadillos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Foto de familia del acto de la primera piedra del centro deportivo Los Cercadillos de Alcalá - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Las obras del Centro Deportivo Los Cercadillos han comenzado y este miércoles, 1 de julio, el terreno ha acogido el acto de colocación de la primera piedra presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez. Junto al delegado de Deportes, Pedro Gracia, y el responsable de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, además de otros representantes del Gobierno municipal, la cita se ha desarrollado como un evento de "convivencia participativa" con atletas y representantes de entidades deportivas y vecinales.

La alcaldesa ha explicado que el citado centro deportivo es uno de los "proyectos clave" de este mandato, con una inversión de más de más de 7 millones de euros: "Una instalación deportiva municipal de primer nivel muy esperada que responde a la demanda de los deportistas alcalareños, y que ya es una realidad que toma forma y estará culminada a mediados del próximo año", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de un proyecto --ha continuado-- que incluye una actuación en todo el entorno urbano, viarios, zonas verdes y de jardines; un proyecto que combina deporte, sostenibilidad y espacio público para la comunidad, dando respuesta a las necesidades actuales de Alcalá y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a crear un entorno urbano de calidad.

Además, ha puntualizado Jiménez, "este proyecto permitirá que Alcalá pueda convertirse en un referente en la organización de competiciones y grandes eventos deportivos. Con el nuevo estadio vamos a dar un paso muy gigante, tanto en términos de calidad, como de proyección y de puesta de una gran infraestructura al servicio de nuestros vecinos".

Tras la intervención de la regodora, "en un ambiente de compromiso y alegría", las entidades participantes han contribuido con obsequios significativos --cronómetros, camisetas, zapatillas deportivas, calendarios, bandera, fotografías y pergaminos-- a la confección de la tradicional urna, como clubes de atletismo y otras disciplinas deportivas: Capa, Los Jartibles, Riberas del Guadaíra, El Naranjo, y Tenis Oromana, junto a atletas locales de referencia como Samuel Martínez Pérez, Mauri Surel Castillo o Antonio Jaén García, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y entidades vecinales como Natura 94, Los Molinos de las Aceñas y Los Panaderos.

Además, ha participado en este simbólico acto la empresa constructora Heliopol, con un díptico del centenario de la empresa, entregado a la alcaldesa por el presidente y CEO del Grupo Rusvel, Miguel Rus Palacios.

DATOS DEL PROYECTO

En cuanto al nuevo centro deportivo, éste contará con una pista de atletismo de ocho calles y 400 metros de cuerda que permitirá la realización de competiciones oficiales de atletismo. Se complementa la dotación de atletismo con espacio para desarrollar las siguientes disciplinas: salto y salto triple, salto de altura, salto con pértiga y lanzamiento de peso y jabalina.

Además de un edificio de servicio a pistas, servicios complementarios, y graderío para espectadores. Igualmente, el proyecto contempla todas las redes internas de servicios e infraestructuras y sus correspondientes acometidas y conexiones a las redes urbanas, la urbanización interna del recinto, y la zona de aparcamientos (80 plazas).

Todo ello con un graderío que le dará personalidad e identificará el conjunto que tendrá capacidad para 531 asientos, 18 de ellos adaptados a personas con problemas de movilidad. Una edificación de 1.593 metros cuadrados, que además contará con arbolado perimetral, y la reurbanización de la calle Hogaza, con la creación de una plaza pública.

El elemento principal será la pista de atletismo, pero además en su espacio central se dispondrá de una gran pista polifuncional para las demandas de otros deportes, permitiendo un uso intensivo sin interferencia entre disciplinas.

Desde el punto de vista del diseño, el estadio está concebido como un espacio abierto, funcional y flexible, capaz de adaptarse a diferentes disciplinas deportivas y a la vida diaria de la comunidad. La integración con el entorno natural y la creación de espacios accesibles y acogedores han sido claves en su composición.

Habrá también espacios cubiertos con una edificación principal actuará como centro de operaciones y soporte de actividades complementarias con: vestuario, gimnasio, zonas administrativas, consulta médica y un graderío cubierto, con todos los elementos para que el complejo deportivo funcione conforme a la normativa vigente y los estándares de calidad.

Estas instalaciones serán el centro de un espacio urbano que se va a desarrollar en un total de 56.000 metros cuadrados de suelo municipal, fruto de un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación San Francisco de Paula. Este nuevo ámbito urbano acogerá 600 viviendas, todas protegidas para que sean accesibles a jóvenes.