Primera piedra de una promoción de dos viviendas protegidas en alquiler en el barrio sevillano de Amate: "todo suma"

1094657.1.260.149.20260609143054 La consejera de Fomento en funciones, junto al subdelegado del Gobierno y el concejal de Urbanismo, en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de viviendas protegidas en el distrito sevillano de Cerro Amate - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 9 de junio, ha tenido lugar el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de vivienda protegida en la calle Pedro de Madrid, en el barrio sevillano de Amate, una nueva actuación impulsada por la empresa pública de la vivienda (Emvisesa) dentro de su plan de vivienda 2024-2026.

La promoción, ubicada sobre una parcela de alrededor de 100 metros cuadrados, permitirá la construcción de dos viviendas unifamiliares destinadas al alquiler protegido, incorporando, además, criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

A dicho acto han asistido, entre otros representantes de instituciones públicas, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz; el delegado municipal de Urbanismo y presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla, Francisco Toscano.

El proyecto cuenta con una inversión total superior a los 331.000 euros, de los que 135.600 euros son financiados gracias al Gobierno de España, mediante una aportación de 100.000 euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU y otros 35.600 euros correspondientes al 'Plan 20.000'.

La promoción Residencial Pedro de Madrid se incorpora así al amplio conjunto de actuaciones que Emvisesa desarrolla en distintos barrios de Sevilla, contribuyendo a ampliar el parque público y protegido de vivienda y a reforzar la cohesión social y territorial de la ciudad, tal como ha destacado el Consistorio en una nota de prensa.

Con esta nueva actuación, el actual Gobierno municipal alcanza las 17 primeras piedras de promociones impulsadas a través de Emvisesa desde el inicio del mandato, "un dato que refleja el intenso ritmo de ejecución de nuevos proyectos de vivienda protegida". En la actualidad, Emvisesa suma 2.202 viviendas entregadas, en construcción o con inicio de obras inminente, que forman parte de las 6.134 que el Ayuntamiento promueve en estos momentos con la suma de la colaboración público-privada.

De su lado, la consejera de Fomento ha remarcado la colaboración institucional si bien ha lamentado el retraso del Plan Estatal de la Vivienda, "que llega tarde". "Unas viviendas que hoy ponemos esta primera piedra, que son dos, pero aquí todo suma y son igual de importantes y necesarias como otras promociones".

"Cada suelo que tenemos lo dedicamos y lo destinamos a vivienda protegida. Ese es el objetivo que nos hemos marcado en la Junta de Andalucía y que estamos sacando adelante", ha abundado la consejera de Fomento en funciones.

En este caso, esta promoción viene con el programa 6 del Plan Ecovivienda, "que es el programa que tenemos en marcha para sacar adelante los fondos europeos que nos traslada a Europa. Pero también ponemos en marcha otro tipo de programas que llegan, que llegan a través del Plan Estatal de la Vivienda".

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que cada nueva promoción de vivienda supone "un sentimiento positivo y optimista" porque permite que familias sevillanas puedan acceder "a mucho más que una vivienda", al facilitarles "iniciar un nuevo proyecto vital con la seguridad de tener un techo".

No obstante, Toscano también ha recordado que aún existen muchas familias con necesidades residenciales, por lo que ha defendido la necesidad de seguir trabajando para que el acceso a la vivienda "sea un derecho real y efectivo". Al respecto, ha destacado que las políticas de vivienda deben apoyarse en "tres pilares fundamentales": la colaboración entre administraciones, la financiación pública y la regulación.

El subdelegado ha señalado que sacar adelante promociones como ésta "exige que todas las administraciones seamos capaces de cooperar", mientras que, en materia de financiación, ha recordado que el Gobierno de España mantiene actualmente en la provincia alrededor de 10.000 viviendas "puestas en carga" entre rehabilitación y nueva construcción, con una inversión cercana a los 306 millones de euros.