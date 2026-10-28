Los primeros afectados por el siniestro de Urda llegan a la estación de Santa Justa: "Las imágenes eran horribles"

Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla tratan de informarse tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios autobuses procedes de Madrid, habilitados a modo de transporte alternativo tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que al menos han fallecido 68 personas, han comenzado a llegar en la noche de este miércoles a la estación de Santa Justa, portando pasajeros que, en mayor o menor medida, han resultado afectados por el siniestro.

Los vehículos han realizado una parada previa en la estación de Córdoba-Julio Anguita antes de continuar su trayecto hasta la capital andaluza, donde los viajeros han sido recibidos por un amplio despliegue policial, numerosos periodistas pendientes de la última hora del accidente y un altar improvisado que algunos ciudadanos han levantado a las puertas de la estación con arreglos florales y velas en memoria de las víctimas.

"Por suerte, yo viajaba en la parte delantera del tren, en los primeros vagones. He tenido suerte, porque nosotros hemos tenido un impacto bestial, pero de una manera u otra todos los pasajeros del vagón hemos podido salir por nuestro propio pie", ha detallado Sebastián Herrero, uno de los afectados en el siniestro.

De hecho, Herrero ha comentado que las últimas horas han resultado "confusas" y "especialmente duras", sobre todo tras conocer las noticias que trascendían a través de los medios de comunicación sobre el estado del resto de pasajeros, algunos de los cuales han fallecido como consecuencia del accidente.

"Con el paso de las horas era todo casi peor, porque vas viendo lo que sale en los medios, las imágenes, las historias de la gente...", ha añadido.

Además, ha señalado que algunos pasajeros heridos tuvieron que ayudar a otros viajeros pese a encontrarse también en un estado delicado, pues entre ellos había personas mayores que "no podían bajar" del tren accidentado, o que necesitaban ayuda para transportar su equipaje.

"Había que ayudar, como es normal. Las imágenes han sido horrorosas, como habéis visto", ha concluido.