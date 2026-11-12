A prisión por atracar dos gasolineras de Osuna (Sevilla) con un arma blanca de grandes dimensiones

Imagen del atracador en una estación de servicio de Osuna - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de dos robos con violencia e intimidación con arma blanca en dos estaciones de servicio en la localidad sevillana de Osuna.

Los hechos investigados por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna ocurrieron el pasado mes de octubre, en un corto periodo de tiempo entre los mismos, según informa en un comunicado.

Los agentes constataron que el ahora detenido accedió al interior de las estaciones de servicio ocultando su rostro y esgrimiendo un arma blanca de grandes dimensiones de forma intimidatoria, amenazando a los empleados y exigiéndoles la recaudación de las cajas registradoras.

El principal sospechoso de los atracos fue identificado como vecino de localidad. A raíz de ello, la Guardia Civil realizó la entrada y registro en su domicilio y procedió a su detención. Durante el registro, los agentes recuperaron el dinero sustraído en su totalidad, localizaron el arma empleada y la vestimenta utilizada durante los atracos.

La investigación finalizó con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente en calidad de detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y delito de amenazas, quien decretó decretado su ingreso en prisión de manera inmediata.