A prisión el autor de la muerte de un varón durante una pelea en el mes de agosto en la Ronda del Tamarguillo de Sevilla

POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de la muerte de otro el pasado mes de agosto durante una pelea en la Ronda del Tamarguillo, que tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión.

Según ha detallado el Instituto Armado en una rueda de prensa, la investigación se ha centrado en la muerte de un varón de mediana edad, de origen extranjero, del cual se carecía de datos al estar recién llegado a España, el cual murió a consecuencia de una pelea a finales del mes de agosto en la zona arbolada ubicada entre la Avenida Ronda del Tamarguillo y la Calle Esteban Márquez.

De la investigación se desprendió que el autor y el fallecido, junto a otras dos personas, se encontraban en la zona descrita cuando se inició una discusión entre ambos, consecuencia de la cual, la víctima recibió un puñetazo que le hizo caer de espaldas y golpearse bruscamente la cabeza contra el suelo, lo que le provocó a su vez un fuerte traumatismo craneoencefálico, que días después le causó la muerte en un centro hospitalario.

Asimismo, ante la posible huida del autor por carecer de vínculos en España se desarrolló una rápida investigación que culminó con la detención del mismo en el barrio de Los Pajaritos, por su presunta participación en un delito de homicidio.

Una vez finalizadas las diligencias en sede policial, el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla en funciones de guardia donde se ha decretado su ingreso en Centro Penitenciario.