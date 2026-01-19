A prisión dos ladrones que asaltaban viviendas en Sevilla con el método del 'escalo'

Publicado: lunes, 19 enero 2026 14:36
SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal dedicado, presuntamente, a cometer robos en viviendas en la zona de Los Remedios y Sur de la capital andaluza. En este sentido, han sido detenidas tres personas, dos de ellas 'in fraganti' y una tercera en el trascurso de la investigación.

Los agentes detectaron robos en viviendas con idéntico 'modus operandi': la utilización de la técnica del 'escalo' desde azoteas de bloques de viviendas, "demostrando un alto grado de sofisticación y profesionalidad", señala la Policía en una nota de prensa.

Los investigadores pudieron constatar que una vez accedían a las zonas comunes "pasaban de un bloque a otro, llegando a descolgarse con gran habilidad en áticos y terrazas para, posteriormente, fracturar los sistemas de cierres de las ventanas o puertas correderas e introducirse en el interior de las viviendas".

En algunos casos, llevaban a cabo el escalo "incluso en suspensión", lo que demuestra "la gran pericia y experiencia del grupo ahora desarticulado", cuyo objetivos principales eran domicilios situados en la últimas plantas, "sin llegar a importarles que en las viviendas hubiesen moradores".

Las indagaciones detectaron que, además de joyas, dinero y efectos de valor, también sustrajeron un vehículo de alta gama propiedad de una de las víctimas.

Los tres arrestados pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó prisión para dos de ellos.

