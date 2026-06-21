La prisión de Morón (Sevilla) registra un récord de 529 agresiones a funcionarios en 2025

Archivo - Concentración en la cárcel de Morón por la agresión a funcionarios en imagen de archivo. - CSIF - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las agresiones sufridas por funcionarios en el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla) han alcanzado en el año 2025 un total de 529 casos, que lo sitúa como el dato más alto en la serie registrada desde el 2017, en el que se registraron un total de 305 casos.

No obstante, cabe mencionar que a partir del año 2022 comenzaron a registrarse, agresiones como empujones, lanzamiento de líquidos o escupitajos, "por lo que a partir de este año se muestra un incremento" de estos incidentes.

Así se detalla en una respuesta del Gobierno de España a una pregunta escrita formulada por miembros del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, que cuestionaban sobre el número de agresiones sufridas por funcionarios de prisiones desde el año 2017 en el referido centro y medidas previstas para garantizar su seguridad.

De esta forma, en el año 2017 se registraron 305 casos y 223 en el 2018, cifra que consiguió mantenerse en el 2019. Posteriormente, el 2020 registró 176 casos, el 2021 159, el 2022 un total de 453, el 2023 unos 508 y el 2024 una cuantía final de 505.

Al hilo, el escrito ahonda que "para prevenir, evitar, minimizar o canalizar las agresiones a profesionales penitenciarios", se llevan a cabo medidas como el análisis de los incidentes que han derivado en estas agresiones para "detectar las causas o diseñar estrategias preventivas", acciones formativas para estos profesionales frente a las agresiones o el traslado de pautas a los consejos de dirección para "actualicen la normativa y procesos de actuación según los aspectos de mejora detectados".

En este contexto, también se pone "a disposición de los profesionales penitenciarios de los elementos de protección personal e intervención adecuados". Cada centro además deberá "poner especial énfasis en la importancia de la observación y el conocimiento de la población reclusa", entre otras cuestiones.

Además de estas medidas, y en el marco del Protocolo específico de actuación frente a agresiones en centros penitenciarios, el documento describe que "cuando se produce una agresión, las personas titulares de las Subdirecciones de Seguridad inician una investigación para determinar las causas asociadas a este incidente y para adoptar medidas preventivas, al objeto de intentar las causas e intentar que no se reproduzcan las circunstancias que han dado lugar a la agresión".

Finalmente y con carácter anual, se "imparten cursos de formación dirigidos a profesionales que desempeñan su labor en el área de vigilancia en el que son instruidos sobre aquellos aspectos que deben tener en cuenta para una adecuada canalización y resolución de incidentes regimentales".

Los datos son, sin embargo, susceptibles de ser modificadas conforme a la documentación que se pueda recibir sobre los mismos con posterioridad a la fecha de emisión de la respuesta.