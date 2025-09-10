A prisión provisional y sin fianza el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras (Sevilla)

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este pasado fin de semana por matar a su pareja sentimental en una vivienda del barrio Valdezorras de la ciudad hispalense.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le atribuye un presunto delito de asesinato.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investiga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.