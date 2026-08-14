La procesión de la Virgen de los Reyes 2026: 80 años como patrona de la Archidiósesis de Sevilla

La Virgen de los Reyes preparada para su salida procesional del 15 de agosto - CABILDO CATEDRAL

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sevilla volverá a celebrar este sábado 15 de agosto una de sus grandes jornadas religiosas con la solemnidad de la Asunción de la Virgen y la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de Sevilla y de su Archidiócesis, en el año que se conmemora el 80 aniversario de la proclamación por el papa Pío XII en 1946.

Según ha detallado el Cabildo Catedral en una nota de prensa, la jornada comenzará de madrugada en la Catedral y la procesión partirá desde el recién restaurado altar de plata, mientras la Virgen volverá a lucir el histórico terno blanco de castillos y leones, recientemente intervenido por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

De esta manera, la Catedral abrirá a las 5,00 horas las puertas de Bautismo, San Miguel y Campanillas para facilitar la entrada de los numerosos peregrinos que desde primera hora de la mañana acuden al templo metropolitano y que celebrarán las tradicionales misas de peregrinos a las 5,30, 6,00 y 6,30 horas, ante Nuestra Señora de los Reyes.

A las 8:00 horas, el paso de la Virgen estará dispuesto para iniciar la procesión por las gradas bajas de la Catedral, para discurrir por su recorrido tradicional por Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y Plaza de la Virgen de los Reyes, para regresar posteriormente al templo. Una vez que la Virgen haya salido de la Catedral, se abrirá también la Puerta del Príncipe, permitiendo así el acceso progresivo de los fieles que deseen asistir a la posterior Misa estacional.

LA MISA ESTACIONAL TRAS LA PROCESIÓN

A la conclusión de la procesión tendrá lugar la solemne Misa estacional de la Asunción de la Virgen, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses y concelebrada por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

De este modo, procesión y Eucaristía conformarán nuevamente el centro de una jornada que reúne cada 15 de agosto a fieles procedentes de Sevilla y de distintos puntos de la Archidiócesis en torno a su Patrona.

Además, los miembros del Cabildo Catedral realizarán, después del Credo, la tradicional manifestación del voto en defensa de la Mediación Universal de la bienaventurada Virgen María. Este año el gesto adquiere una especial significación al cumplirse cien años del acuerdo capitular del 7 de agosto de 1926, en el que quedó aprobada la fórmula del voto y juramento que debía realizarse durante la Misa de la Asunción.

EL RESTAURADO ALTAR DE PLATA

Una de las principales novedades de este año será el propio escenario desde el que partirá la Virgen, ya que los cultos del mes de agosto han regresado al Altar de Plata después de su proceso de restauración, recuperándose así uno de los espacios litúrgicos más emblemáticos de la Catedral para las grandes celebraciones.

La actuación ha ido mucho más allá de la intervención sobre el conjunto de plata, de manera que el proyecto ha supuesto una recuperación integral de este sector del transepto, incluyendo trabajos en paramentos verticales, bóvedas y pinturas murales, así como en los retablos de la Virgen de Belén y de la Asunción de Durango, el óculo de 'La Ascensión', de Arnao de Flandes y la estructura de madera que sirve de soporte al altar. También han sido intervenidas las históricas bambalinas de su dosel.

La segunda gran novedad se encontrará en el ajuar de la Virgen, que lucirá durante la solemnidad el histórico terno blanco de castillos y leones, una de las piezas más singulares de su patrimonio textil y que ha sido objeto de un proceso de conservación y restauración en el IAPH.

El conjunto está datado en 1884 y fue realizado por Rosa Gilart, bordadora vinculada al taller de cámara de Isabel II, además de que parte de sus piezas proceden de un traje de gala de la reina, posteriormente transformado para formar parte del ajuar de la Virgen. Está confeccionado sobre raso de seda de color crudo con hilos metálicos de plata sobredorada y una característica decoración de castillos y leones, flores y encajes.

La intervención del IAPH ha permitido actuar sobre las alteraciones que afectaban al conjunto, especialmente el oscurecimiento de los hilos metálicos y los problemas de corrosión, garantizando su conservación y permitiendo que vuelva a utilizarse en el culto.

Su elección este año adquiere además una especial dimensión histórica: este terno está estrechamente vinculado a la proclamación del patronazgo y regresa a la Virgen precisamente cuando se cumplen 80 años de aquel acontecimiento sucedido en 1946, cuando el papa Pío XII proclamó a Nuestra Señora de los Reyes, principal Patrona ante Dios de la ciudad y de la Archidiócesis de Sevilla, oficializando una devoción con profundas raíces históricas.

En este sentido, el Cabildo Catedral ha indicado que la coincidencia convierte la procesión de este año en una ocasión especialmente significativa: la Virgen recorrerá nuevamente las calles que rodean la Catedral con el histórico terno vinculado a aquella proclamación y después de la recuperación de dos importantes elementos patrimoniales ligados a sus cultos: su propio ajuar y el Altar de Plata.

LOS CULTOS CONTINUARÁN DESPUÉS DEL 15 DE AGOSTO

Tras la solemnidad de la Asunción continuarán los cultos en honor a Nuestra Señora de los Reyes. Desde 16 hasta el 22 de agosto, se celebrará la solemne octava en honor de la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis en la capilla real, a las 08,00, presidida por el canónigo chantre y capellán real, Manuel Cotrino Bautista.

Por su parte, el segundo besamanos se celebrará el jueves 20 de agosto, de 19,00 a 23,00 horas, y el viernes 21 de agosto, de 9,00 a 14,00 horas.

Finalmente, el sábado 22 de agosto tendrá lugar la tradicional apertura de la urna de San Fernando, que podrá visitarse de 8,00 a 13,30 horas.

De esta forma concluirá el ciclo principal de cultos de agosto en torno a Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, después de unas jornadas que este año unen de manera especial devoción, historia y recuperación del patrimonio de la Catedral de Sevilla.

REFUERZO SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo de la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona de Sevilla, que se celebrará en la mañana del 15 de agosto. En el operativo participan Policía Local, la empresa municipal de transportes, Tussam, que comenzará a operar algunas de sus líneas media hora antes, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Para atender el incremento previsto de demanda hacia el centro de la ciudad, Tussam ha planificado un servicio especial de refuerzos que afectará a la mayoría de las líneas radiales durante la mañana del sábado, con un incremento de la oferta global que oscilará entre el 20 y el 25 por ciento respecto a la de un domingo o festivo habitual de los meses de verano.

Además, en un número importante de líneas el servicio comenzará a las 6,30 horas, es decir, 30 minutos antes de lo habitual. Se trata de las líneas con parada terminal en el centro de la ciudad y mayor incremento de viajeros:, como las líneas 3, 5, 12, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 40, 41, 43 y el Metrocentro.

También se reforzarán, sin modificar su horario de inicio, las líneas 1, 10, 11, 14, 20, 22, 24 y 37. En conjunto, se han planificado 24 coches de refuerzo, que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales, con mayor intensidad en las de más demanda, además de las líneas transversales 1, 3 y 5.