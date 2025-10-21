Prodetur destaca en Sevilla el papel "esencial" del trabajo autónomo para el desarrollo territorial

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, participa en la inauguración del I Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo, que se celebra en la Casa de la Cultura de Lebrija - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LEBRIJA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado este martes el papel del trabajo autónomo como un "pilar esencial del desarrollo territorial". En esta línea, ha reseñado que el relevo generacional en el sector es "una cuestión de cohesión social y de futuro".

Según una nota de prensa de la institución provincial, Rodríguez Hans ha participado en la inauguración del I Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo, que se celebra en la Casa de la Cultura de Lebrija (Sevilla) este martes 21 y el miércoles, 22 de octubre.

El encuentro ha sido organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) y patrocinado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur.

El evento reúne a representantes institucionales, expertos y autónomos de todo el país para debatir sobre los retos y oportunidades que plantea el relevo generacional en el trabajo por cuenta propia. También cuenta con la colaboración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, UGT Andalucía, Infoautónomos y el propio Ayuntamiento de Lebrija.

Rodríguez Hans ha destacado que este congreso "marca un antes y un después en la reflexión y la acción conjunta sobre el futuro del trabajo autónomo en España", y ha puesto en valor la trayectoria de colaboración entre Prodetur y UPTA, que, según ha subrayado, "ha permitido desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer el emprendimiento local, apoyar la sostenibilidad de los negocios y favorecer la continuidad de las actividades económicas en los municipios de la provincia".

Asimismo, ha valorado que el congreso aborde el papel de la inmigración como motor de emprendimiento, destacando que "las personas que llegan para emprender en nuestros municipios están contribuyendo a mantener vivos servicios, oficios y proyectos que, de otro modo, se habrían perdido".

Rodríguez Hans ha indicado que la sociedad provincial seguirá colaborando "con entidades como UPTA y con las administraciones públicas para promover un ecosistema emprendedor sostenible, innovador y comprometido con el territorio".