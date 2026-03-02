Prodetur recibe la Medalla de Andalucía de Gelves por la promoción económica y turística de la provincia de Sevilla

El vicepresidente de Prodetur, tras recibir la Medalla de Andalucía de Gelves por la labor de promoción de la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La sociedad para la promoción del desarrollo económico dependiente de la Diputación de Sevilla (Prodetur) ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía 2026 concedida por el Ayuntamiento de Gelves en el marco del acto institucional celebrado este sábado, 28 de febrero, con motivo del Día de la comunidad autónoma, una jornada dedicada a reconocer el talento, la trayectoria y el compromiso social de personas y entidades vinculadas al municipio.

El teatro municipal María José Jaramillo Ramírez acogía este acto conmemorativo, en el que también se hacía entrega de la Bandera de Andalucía de Gelves y de otras nueve Medallas de Andalucía en distintas categorías, tal como informa la Diputación en un comunicado.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, recogía la distinción en nombre de la sociedad provincial de la Diputación de Sevilla y agradecía al Ayuntamiento este reconocimiento: "Que sea un municipio sevillano quien distinga la labor de Prodetur tiene un significado muy especial, porque nuestra razón de ser está precisamente en el territorio, en los pueblos de la provincia, sobre todo en los más pequeños".

Hans afirmaba que Prodetur trabaja al servicio de los ayuntamientos, acompañándolos en sus proyectos de desarrollo económico, promoción turística, formación, emprendimiento e innovación, convencida de que "el progreso de la provincia se construye desde lo local, desde la cercanía y la colaboración institucional".

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur señalaba que esta medalla supone "un estímulo para seguir reforzando esa alianza con los municipios". Rodríguez Hans compartía el reconocimiento con el equipo humano de Prodetur, y resaltaba al respecto "la profesionalidad y el compromiso de las mujeres y hombres que hacen posible cada programa e iniciativa de apoyo al tejido productivo provincial".

Asimismo, Hans trasladaba su felicitación al resto de personas y entidades distinguidas en el acto, y "ponía en valor su contribución al desarrollo social, cultural, empresarial y solidario de Gelves".