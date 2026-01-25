El profesor Carlos José Romero Mensaque aborda en un libro los conflictos y pleitos de las hermandades de Sevilla

El profesor doctor Carlos José Romero Mensaque con su libro 'Conflictos y pleitos de las hermandades de Sevilla'. - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El profesor doctor Carlos José Romero Mensaque presenta el miércoles 28 de enero en el Ateneo de Sevilla, a las 19,00 horas, el libro 'Conflictos y pleitos de las hermandades de Sevilla', una obra corregida, renovada y aumentada de su primera edición de 2004, en la que ofrece un compendio amplio de los principales conflictos que, a lo largo de la historia, han tenido como escenario las hermandades y cofradías de la capital hispalense y quiere abrir el camino para "una investigación científica y sistemática, quizá fruto de una tesis doctoral".

Así lo destaca el autor, quien asegura que el libro, de la Editorial Círculo Rojo, "trata un tema apasionante, lleno de matices, pero sobre todo expresivo de esa religiosidad popular espontánea, dinámica y un tanto marginal en que nacieron y se desarrollaron las hermandades y cofradías, tanto de penitencia, como sacramentales o de Gloria".

En el relato de los hechos se puede "casi sentir las tensiones, los enfrentamientos violentos, a veces físicos, los insultos y también descubrir las actitudes egoístas, la competencia, el orgullo o vanagloria que los hacen surgir, debilidades propias de la condición humana, ciertamente negativas, pero que otorgan a este libro una visión muy humana de los cofrades, el clero y las autoridades, que nos acercan vitalmente a ellos y comprenderlos".

Según explica el profesor doctor, "esta obra no va a dejar indiferente a nadie", de manera que "a algunos les hará sonreír, a otros les causará perplejidad o escándalo e incluso, quizá, les producirá tristeza o desaliento". "Siempre existirá también la tentación de analizar los pleitos desde el punto de vista actual o incluso de trasvasar a la realidad presente hechos o actitudes del pasado", comenta, si bien apostilla que "es una equivocación", porque "los hechos históricos hay que estudiarlos en su época para que realmente puedan ser comprendidos".

No obstante, afirma que "la actual realidad del mundo cofrade sería inexplicable sin conocer y asumir los hechos y actitudes que aquí se relatan, en gran parte superados los primeros, aunque no tanto las segundas". En las páginas del libro, el autor no se limita a narrar los conflictos y pleitos, sino que, asumiendo su profesión de historiador, ha glosado cada capítulo con "unas notas introductorias, además de un análisis de los propios hechos, explicando cómo surgen, por qué, qué implicaciones existen entre las partes contendientes, las actitudes e intereses que subyacen".

En definitiva, "acercar los textos al lector situándolos como si estuviese presente en la época en que se desarrollan", subraya, para añadir que "este libro ofrece un estado de la cuestión de toda la amplísima tipología de conflictos y pleitos que se dieron en el ámbito de las cofradías sevillanas a lo largo de la historia".

DIVERSA DOCUMENTACIÓN

Para ello, Romero Mensaque ha consultado "muy diversa documentación en archivos, así como amplia bibliografía". "No es un libro exhaustivo, no están registrados todos los conflictos de los que se tiene noticia", destaca el autor, quien traslada que "esto, amén de la dificultad, superaría en mucho las perspectivas con que nació la obra".

Sin embargo, cree que "se ha hecho una amplia selección, donde sin duda se encuentran los más importantes, los más conocidos, tratados con rigor científico, aunque evitando en lo posible los tecnicismos y la excesiva cercanía respecto a los conflictos más recientes".

Por esta razón, relata que "era necesario un aparato crítico, pero las notas son mayormente referenciales y en un número lo más reducido posible", a lo que agrega que "este libro va a ayudar sobre todo a comprender mejor la historia de las cofradías y a los hombres y mujeres que, con su entrega y devoción --a pesar de sus errores-- han hecho posible que sigan vivas y pujantes en nuestros días".