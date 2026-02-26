El profesor Carlos José Romero Mensaque aborda en 'El Vía Crucis de los hombres' momentos de profunda reflexión

El profesor de Religión y laico de la Orden de Predicadores Carlos José Romero Mensaque presenta en la Capilla del Mayor Dolor, sede de la Hermandad de Jesús Despojado, su libro 'El vía crucis de los hombres'. - CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE

El profesor de Religión y laico de la Orden de Predicadores Carlos José Romero Mensaque ha presentado este jueves en la Capilla del Mayor Dolor, sede de la Hermandad de Jesús Despojado, su libro 'El vía crucis de los hombres', en el que en cada estación se contempla no sólo el momento de la Pasión, sino también, y de manera previa, "el testimonio concreto de un sufrimiento humano con el que Cristo se identifica y asume como propio".

Así lo ha trasladado el autor, destacando que "de esta manera, el ejercicio traspasa los límites de la devoción para convertirse en un momento profundo de reflexión sobre nuestras cruces de cada día y una invitación seria para el compromiso hacia nuestros hermanos los hombres".

Ésta es la novedad de esta versión actualizada de la publicada en 2007 en español y portugués, que alcanzó cuatro reediciones, y que se corresponde con las 14 estaciones tradicionales del Vía Crucis, a las que se ha añadido "la Resurrección a fin de otorgarle un sentido más pleno desde el punto de vista teológico y pastoral".

En este sentido, ha detallado que "la estructura de cada estación responde a la que habitualmente se reza en las parroquias y grupos de oración, es decir: la cita bíblica, texto de contemplación y reflexión --en este caso doble-- y una oración para el compromiso cristiano", si bien incluye la citada novedad del testimonio que invita a la reflexión.

Al respecto, cree que "tanto el texto como las ilustraciones --en forma de grabados de cada momento de la Pasión-- pueden resultar de mucha utilidad en las parroquias y demás comunidades cristianas en tiempo de Cuaresma y Semana Santa, tanto en celebraciones como en momentos de oración personal o catequesis para jóvenes y adultos". El libro se presenta en una edición de bolsillo "sencilla y muy asequible", ha valorado.

ORIGEN DEL VÍA CRUCIS

Entretanto, el autor ha recordado que "el Vía Crucis es una antigua oración y devoción de raigambre medieval en la que se invita a contemplar los momentos más significativos de la Pasión y Muerte de Jesucristo", a lo que ha agregado que "la comunidad cristiana ha encontrado en ella un medio privilegiado para experimentar la cercanía sensible y espiritual al Misterio del Dios Crucificado por amor a los hombres".

En el caso de España, "Fray Álvaro de Córdoba, dominico, en el siglo XV, tras su peregrinación a Tierra Santa, estableció, según la tradición, un primer Vía Crucis en el entorno de su monasterio de Santo Domingo de Scala Coeli, en la sierra de Córdoba", ha mencionado.

Además, ha explicado que "en el Vía Crucis se trata de acompañar con la mente, el corazón y, sobre todo, con la propia vida el camino del Calvario que, en realidad, también es el de la vida de cada uno y en donde, como Jesús, se van a encontrar no sólo piedras u obstáculos físicos, sino también personas que no nos miran bien, personas a las que hemos ofendido, sinsabores, mentiras, decepciones, burlas y también la Cruz que molesta y hace caer, porque su peso es insoportable".

El autor, Carlos José Romero Mensaque, continúa con este Vía Crucis una trayectoria literaria de carácter religioso que incluye títulos como 'El Rosario de María de Nazaret', 'Estampas nazarenas', 'La mujer del Calvario' y más recientemente 'Confesiones de María Magdalena a una adolescente'.