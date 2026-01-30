El profesor Manuel Eugenio Dorado toma posesión como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla

El profesor Manuel Eugenio Dorado, nuevo decano de la Facultad de Medicina de la US. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El profesor del departamento de Anatomía y Embriología de la US Manuel Eugenio Dorado ha tomado posesión como nuevo decano de la Facultad de Medicina, con el lema 'la ilusión es nuestro proyecto'.

Así lo ha anunciado la Universidad de Sevilla (US) en una nota, donde ha detallado que Manuel Eugenio Dorado sustenta su proyecto decanal sobre varios pilares fundamentales, "siempre con la voluntad de escuchar, consensuar y trabajar, codo con codo, con todos los miembros de la comunidad universitaria, que son el alma de toda la institución", ha explicad. Entre sus objetivos principales se encuentran "posicionar a nuestra Facultad al más alto nivel tanto nacional como internacional".

Entre los retos que se propone para su nueva etapa se encuentran reforzar la identidad institucional del centro; consolidar la facultad como un referente en Medicina y Biomedicina mediante la modernización de infraestructuras, la innovación docente y digital; potenciar la simulación clínica y la práctica asistencial temprana, así como la digitalización y gestión inteligente, promover una formación médica y biomédica ética y humanista; fomentar la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento; fortalecer la internacionalización y la visión global del centro; garantizar una facultad participativa, transparente y con liderazgo ético; y desarrollar un plan de estudios adaptado a la medicina del siglo XXI.

Manuel Eugenio Dorado cuenta con una amplia trayectoria académica e investigadora, ejerciendo como director de la Clínica Podológica Universitaria y vicedecano de Ordenación Académica y Digitalización de la Facultad de Medicina, además de otras responsabilidades académicas en el mismo centro.

Durante su trayectoria, ha dirigido y codirigido tesis doctorales y trabajos de fin de estudios, contribuyendo a la formación de nuevos investigadores. Recientemente, ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.