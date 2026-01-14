Profesora de UEx obtiene el Premio 'Nuestra América 2025' de la Diputación de Sevilla por monografía de Eduardo Sacheri

Fallo del jurado en el premio 'Nuestra América', organizado por la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura de la Universidad de Extremadura, Claudia Caño, ha obtenido el Premio 'Nuestra América 2025', por su monografía sobre el historiador, novelista y guionista argentino Eduardo Sacheri, titulada 'Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri'. El concurso ha sido convocado por la Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía', en colaboración con la Editorial de la Universidad de Sevilla y la Editorial del CSIC.

Según una nota emitida por la Diputación, 'Nuestra América' se centra en temas de historia, literatura o arte relacionados con aquellos países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento con España y especialmente con Andalucía, a fin de "mantener la vocación americanista de Sevilla y propiciar la investigación sobre América".

"La autora dirige su atención a la producción de Eduardo Sacheri, con el propósito de subsanar el vacío de crítica sobre su obra, y propone un recorrido riguroso y sugerente por su narrativa y por su participación en el ámbito cinematográfico, articulado en torno a tres ejes temáticos que vertebran todo su universo creativo: Historia, Fútbol y Cine", apostilla la institución provincial.

El accésit ha sido para la licenciada y magíster en Historia e investigadora, Josefina Domeyko, por la obra titulada 'El autor y el procurador. Viaje y escritura en el jesuita criollo Alonso de Ovalle (Santiago - Roma, siglo XVII)', una "lectura innovadora sobre la figura del jesuita criollo Alonso de Ovalle, personaje clave del siglo XVII, tradicionalmente conocido en Chile como escritor, cronista y primer historiador del país".

En su edición 2025, la Diputación ha incrementado la cuantía económica tanto del premio como del accésit, que sumarán 4.500 euros y 2.000 euros respectivamente.

Claudia Caño es profesora sustituta en la Universidad de Extremadura, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Facultad de Formación del Profesorado. Asimismo, ha obtenido el Doctorado en Estudios Filológicos de la Universidad de Sevilla (2024), por la tesis que da origen al trabajo con el que ha obtenido el Premio 'Nuestra América': 'Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri', una obra que se inscribe plenamente en el marco de los estudios sobre literatura latinoamericana y, en particular, en el diálogo entre Literatura e Historia.

A lo largo del estudio, tal y como ha enmarcado la Diputación, Caño demuestra un "sólido conocimiento de la literatura argentina", de las generaciones que preceden a la llamada 'Nueva narrativa argentina' y de los vínculos entre Historia y Literatura, "fundamentos que aplica con solvencia al examen de cinco novelas representativas".

Por su parte, 'El autor y el procurador. Viaje y escritura en el jesuita criollo Alonso de Ovalle (Santiago - Roma, siglo XVII)', aborda la experiencia vital e intelectual de esta personalidad, a partir de La Histórica Relación del Reino de Chile, Árboles de las descendencias, sus memoriales y su correspondencia, con el propósito de "describir y explicar el oficio de procurador, ejercido por Ovalle en Roma, y su papel en la producción y circulación de saberes entre América y Europa".

El análisis combina múltiples marcos teóricos y contextuales: "la tradición literaria, que permite entender a Ovalle como escritor; la historiográfica, que lo reconoce como historiador; la cultura escrita jesuítica; la historia de la construcción de saberes y la noción de "gestos y lugares" propuesta por Michel de Certeau".

Josefina Domeyko es licenciada y Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha enfocado sus estudios en la circulación de ideas y saberes en la Compañía de Jesús durante el siglo XVII, entre Chile y Europa, a partir de la figura del jesuita criollo Alonso de Ovalle.