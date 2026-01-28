Profesora de la US obtiene 150.000 euros de la ERC para desarrollar un plan de apoyo a la salud mental perinatal

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La profesora investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y del grupo Perinatal IBiS Lab en el Instituto de Biomedicina de Sevilla Emma Motrico ha obtenido una beca 'ERC Proof of Concept' dotada con 150.000 euros. Esta financiación, concedida por el European Research Council para su proyecto 'AI-Powered Clinical Decision Support System to Integrate Perinatal Mental Health into Routine Maternal Healthcare - e-Perinatal-Clinical', le permitirá desarrollar un Sistema de Apoyo a la Decisión Clínica encaminado a integrar la salud mental perinatal en la práctica clínica habitual.

Según ha informado la universidad en una nota, Motrico consiguió en 2022 una ERC Starting Grant con la que desarrolló junto a su equipo la aplicación e-Perinatal, una herramienta dirigida a mujeres y sus parejas y orientada a la prevención de los trastornos mentales perinatales (TMP) dentro de la atención al embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Este proyecto se ha puesto en marcha en colaboración con el Servicio Andaluz de salud y sus resultados han mostrado altos niveles de aceptabilidad y un potencial prometedor para la prevención y el abordaje de los TMP en contextos sanitarios reales.

Sobre la base de los resultados obtenidos a través de la ERC Starting Grant, el Proof of Concept clínico e-Perinatal tiene como objetivo "trasladar esta evidencia científica a un Sistema de Apoyo a la Decisión Clínica (Clinical Decision Support System, CDSS) escalable y basado en inteligencia artificial para profesionales de la salud materna".

Esta herramienta, según la US, permitirá la integración sistemática de la salud mental perinatal en la práctica clínica habitual, por lo que posee potencial para transformar los servicios de salud maternos a nivel mundial.

Cabe enmarcar que este nuevo CDSS incorporará un motor de predicción de riesgo entrenado con historias clínicas electrónicas de más de un millón de mujeres embarazadas, un asistente conversacional basado en IA, impulsado por modelos de lenguaje de gran tamaño y anclado en herramientas de cribado validadas y guías clínicas, para apoyar la toma de decisiones en modelos de atención escalonada y un algoritmo de filtrado clínico basado en reglas que recomiende una lista priorizada de más de 300 microintervenciones digitales basadas en la evidencia, incluidas en la aplicación e-Perinatal original, entre otros.

La plataforma clínica e-Perinatal se ofrecerá como una aplicación web accesible desde ordenador, smartphone o tableta, diseñada para apoyar la toma de decisiones compartida en la atención materna rutinaria mediante el diálogo y la elección en tiempo real.

Desarrollado mediante procesos de co-diseño con usuarios finales y guiado por principios de IA Responsable (XAI) y de Participación e Implicación de Pacientes y la Ciudadanía (PPIE), el proyecto garantiza la transparencia, la confianza y una adopción ética. Para ello, el proyecto cuenta con el profesor Octavio Rivera Romero, del Departamento de Tecnología Electrónica de la US, experto en XAI.