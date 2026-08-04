El Programa Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla alerta del creciente consumo de vapers en menores

Agente Tutor de la Policía Local de Sevilla muestra el interir de un vaper - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla han alertado del creciente consumo de vapers entre los adolescente sevillanos, por lo que han iniciado una campaña en redes para concienciar sobre los perjuicios y sanciones que conlleva su consumo.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la venta de vapers a menores de 18 años está prohibida, incluso los que son "sin nicotina" y recuerda que utilizarlos en el centro educativo conlleva sanciones disciplinarias.

En este sentido, la Agente Tutor María Guerrero ha mostrado en un video el interior de un vaper, en el que se puede observar que no se trata de vapor de agua sino que se compone de una sustancia aceitosa con nicotina que es perjudicial para la salud.

Asimismo, el programa policial ha duplicado su alcance tanto en número de centros a los que han acudido, como de menores atendidos que ha pasado de 147 centros adheridos y 33.101 personas atendidas en 2023 a los 63.135 personas atendidas y 272 centros que forman parte del programa en el curso actual.

Una de las funciones principales de los Agentes Tutores es la labor de prevención del consumo de sustancias adictivas con más de 9.150 productos incautados en este curso escolar, entre los que destacan botellas de alcohol de alta graduación, vapers, botellas de óxido nitroso, tabaco, y hachís. Así como, la atención a menores con intoxicación etílica o bajo la influencia de drogas tóxicas.