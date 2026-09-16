Esta es la programación de la nueva temporada del Espacio Turina de Sevilla: Festival de Cine y certamen de solistas

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado hoy la programación para la próxima temporada del Espacio Turina, que se desarrollará hasta el 10 de junio de 2027 y reunirá en torno a 130 actividades entre conciertos, ciclos y talleres con presencia de grandes nombres internacionales, además de que se incorporará como escenario del Festival de Cine Europeo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la sala, reconocida por sus condiciones acústicas excepcionales, combinará proyectos nacidos en la ciudad con algunas de las propuestas más destacadas del panorama nacional e internacional durante una programación que ya arrancó el pasado 11 de septiembre con el ciclo de guitarra de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que hasta el día 27 convierte al Turina en uno de los escenarios del gran acontecimiento dedicado al arte jondo.

Como principal novedad del curso, el Turina incorporará al Festival de Cine Europeo de Sevilla, que entre el 6 y el 14 de noviembre convertirá el espacio en una de sus sedes principales, acogiendo proyecciones de la Sección Oficial y de Special Screenings, además de la actividad de prensa y de profesionales acreditados.

Además, se celebrará el primer Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina, organizado en el marco de la Ruta Turina para fomentar el estudio, la interpretación y la difusión del legado camerístico del compositor sevillano. La final, el 23 y 24 de octubre, repartirá seis premios entre los grupos y solistas seleccionados, además del galardón a la mejor interpretación de una obra de Turina y el premio para solistas o dúos que otorgará Juventudes Musicales de Sevilla.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que han creado este certamen "con vocación internacional", que "pone en el mapa el legado de uno de nuestros compositores y refuerza el papel de Sevilla como Ciudad de la Música reconocida por la Unesco".

EL TURINA COMO SEDE DE CITAS IMPRESCINDIBLES

Junto a este debut, el Turina reafirma su papel como sede de algunas de las citas imprescindibles del calendario musical sevillano como el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS); el Festival de la Guitarra de Sevilla, que regresa con una programación que une tradición flamenca y repertorio clásico y que, en el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, incluye el estreno absoluto de Invocación a Falla, obra que José Antonio Rodríguez ha escrito para el Cuarteto de Guitarras de Andalucía como homenaje al compositor gaditano; la Orquesta Barroca de Sevilla consolida su condición de formación residente, y la Orquesta Bética de Cámara presenta una temporada más su programación completa.

A ellas se sumarán el Otoño Barroco, coproducido con la Asociación de Amigos de la OBS; los festivales de creación contemporánea de Zahir Ensemble y Taller Sonoro; la Compañía Sevillana de Zarzuela; el ciclo Jazz & Clubs de Assejazz, que llenará de ritmo los jueves de otoño e invierno; el ciclo dominical de música de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y los talleres musicales para los más pequeños de la Fundación Barenboim-Said.

Al hilo, la edil de Turismo y Cultura, ha explicado que la nueva temporada "amplía su radio de acción y fortalece su identidad como un lugar abierto a la creación, al patrimonio y a las manifestaciones artísticas que dialogan con la música".

A esta red de colaboraciones se suma la programación propia del Espacio Turina, construida en torno a los grandes repertorios camerísticos y vocales de todas las épocas. El ciclo de cuartetos de cuerda alcanza este año seis citas, con el regreso de los dos conjuntos españoles de referencia --Casals y Quiroga-- y del Attacca Quartet, junto al debut en Sevilla de tres grandes formaciones internacionales: el Quartetto Maurice, el Bennewitz Quartet y el Quatuor Danel.

El lied tendrá también una presencia destacada gracias a los recitales de Anna-Lena Elbert, Natalia Labourdette, Nuria Rial, Julian Prégardien, José Antonio López y Anna Lucia Richter, mientras que la música antigua reunirá hasta 14 formaciones nacionales e internacionales, entre ellas el regreso de Près de votre oreille y del clavecinista Jean Rondeau, junto al debut del contratenor Tim Mead y de conjuntos como Ricercar Consort, A Nocte Temporis y El Afecto Ilustrado.

SIETE CITAS DE PIANO

El ciclo de piano mantendrá sus siete citas, con un nuevo recital de Juan Floristán y el debut de Piotr Alexewicz, joven pianista polaco recién galardonado en el prestigioso Concurso Chopin de Varsovia. El programa se completará con dos estrenos del ciclo DxM (Drama por Música), de la mano de Proyecto Ocnos junto a El Niño de Elche, y del compositor sevillano Daahoud Salim con Taller Sonoro, y con un ciclo transversal dedicado a la Generación del 27.

Así, en torno a 130 actividades conformarán una temporada pensada para públicos muy diversos, respaldada por una política de precios accesibles, con abonos de temporada para los principales ciclos y un amplio catálogo de descuentos del 20 por ciento para colectivos como jóvenes, mayores de 65 años, personas desempleadas, familia numerosa o profesionales de las artes escénicas, entre otros, además de condiciones específicas para grupos, asociaciones musicales y personas con movilidad reducida.

El Espacio Turina ha estrenado además web propia, facilitando por primera vez el acceso a toda la información de la temporada en un espacio único: el público podrá consultar la programación completa y actualizada de cada espectáculo y descargar el folleto de la temporada 2026/2027.

Por otro lado, la imagen de esta temporada es una obra del artista sevillano Federico Guzmán, fallecido el pasado mes de febrero, Intronauta (2022), perteneciente a la serie Perséfone sin velo. Figura clave de la Nueva Figuración Sevillana, su elección como imagen del Espacio Turina 2026/2027 supone un homenaje a un creador vinculado a la ciudad