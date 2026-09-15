Esta es la programación de la penúltima semana del XXIII Ciclo de 'Música en el Patio' de Alcalá (Sevilla)

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El patio de La Harinera del Guadaíra acogerá esta semana nuevos conciertos dentro del XXIII ciclo de Música en el Patio, concretamente, será este miércoles el grupo formado por Susana Casas y Tommaso Cogato llegará bajo el nombre de 'Lirismo andaluz. Composiciones, dramaturgia y poesía andaluza'.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, de este grupo ha destacado la influencia de compositores andaluces como Turina, Falla y Lorca, quienes reflejan en sus obras el folclore y la tradición musical de Andalucía.

Por su parte, el jueves 17 llegará 'Una historia de España', del cuarteto Kumpania, que presenta un espectáculo musical con el que recorrerá la historia de la música española desde el Renacimiento hasta el siglo XX.

En este sentido, el delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha puesto en valor esta cita cultural caracterizada por "la profesionalidad de los intérpretes y la calidad de los espectáculos que atrae cada año a un gran número de público y se está convirtiendo también en un escaparate cultural de Alcalá para los ciudadanos de la provincia".

De esta manera, la penúltima semana del ciclo comenzará el miércoles 23 de septiembre con Stolen Notes y su espectáculo 'The Hive', que ofrecerá un viaje musical por los sonidos tradicionales de Irlanda y Escocia.

El 24 será el turno de los artistas Desirée Martín y Juan Manuel Román, que presentarán 'Espejo de las Estrellas' con la que el público disfrutará de la reinterpretación de músicas medievales y populares hispanas.

El ciclo lo cerrará, el día 30 como ya es tradición, un espectáculo local llamado 'Espacio aéreo Internacional', con Ismael Sánchez y Vicky Luna. El programa se desarrollará todos los miércoles y jueves a partir de las 20,30 horas. La entrada será por invitación gratuita que se puede recoger en la Casa de la Cultura.