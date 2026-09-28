La promoción de 691 viviendas para alquiler asequible en Sevilla Este consolida a la ciudad como "referente" en VPO

Foto de familia con ocasión de la primera piedra de una promoción de pisos para alquiler asequible en Sevilla Este, con el delegado del Gobierno y el presidente de la Junta en el centro de la imagen - GOGO LOBATO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lagoom Living, gestora de inversión inmobiliaria especializada en vivienda destinada a alquiler asequible, y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de vivienda (Emvisesa), impulsan en Sevilla Este una promoción de 691 pisos protegidos, en régimen de alquiler, "el mayor proyecto de esta naturaleza de Andalucía", que ha tenido este lunes el simbólico acto de la primera piedra, que ha contado con presencia de los gobiernos local, autonómico y estatal.

El proyecto en cuestión contempla 843 alojamientos --691 protegidos y 152 transitorios-- y consolida un modelo de colaboración público-privada orientado a ampliar la oferta de alojamiento destinado a alquiler asequible, como han reiterado los distintos intervinientes en el acto.

El desarrollo cuenta con una inversión total de 143 millones de euros, de los que 26 millones proceden de los fondos Next Generation EU, gestionados por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A esta estructura financiera se incorpora la financiación del ICO con 73 millones de euros.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha remarcado la inversión de casi 160 millones de euros, que permitirán "transformar de forma estratégica" un suelo en Sevilla Este y convertirlo en un "nuevo espacio residencial de convivencia", con un impacto directo en el acceso a la vivienda y en la transformación urbana de Sevilla.

"Es un proyecto que se organiza alrededor de un gran jardín central, de espacios que articularán espacios de ocio y con una amplia oferta de espacios y servicios comunitarios: estamos hablando de coworking, ludotecas, gimnasio, sala de lectura, piscinas y espacios infantiles", ha añadido De la Rosa.

El concejal ha abundado al respecto que la renta media prevista rondará los 500 euros mensuales. "Son, sin duda, 691 oportunidades para cientos de personas y familias que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida y un proyecto de importancia especial por su ubicación, en Sevilla Este, uno de los espacios con mayor capacidad de crecimiento y transformación de nuestra ciudad".

De su lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha situado a Sevilla como "referente" en materia de VPO en el conjunto del país, ha manifestado que casi 700 familias "de una tacada" cumplirán el sueño de estrenar nuevas viviendas sostenibles, energéticamente eficientes, y, sobre todo y fundamental, "asequibles económicamente", con precios "ajustados a la realidad de nuestro tiempo, y eso es una gran noticia".

El presidente andaluz ha recordado que "hace tan solo un par de semanas", también en Sevilla, se entregaron 32 viviendas en régimen de alquiler en dos promociones del barrio de Torreblanca y que "antes de que termine octubre" se hará lo propio con 186 pisos --Puerta Osario (70), Triana (24) y Valdezorras (92)-- dentro de este ámbito urbanístico.

"Este es un problema (vivienda) tremendamente grave y requiere del concurso de todos y cada uno de los actores, y ni qué decir tiene que en ese papel destacado ocupan las instituciones públicas. Por eso, aquí, donde ha habido una colaboración y cooperación entre administraciones, quiero ponerlo en valor y volver a animar a que sigamos en esa línea", ha concluido Moreno.

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha remarcado la financiación por parte del ICO y el hecho de que con actuaciones como esta "se da respuesta al acceso a la vivienda, que es una prioridad en este caso para el Gobierno de España con un plan estatal que supondría unos 1.200 millones de euros en el caso concreto, de Andalucía".

El CEO y consejero de Lagoom Living, Javier Braza, ha destacado que "Sevilla Este es un proyecto estratégico" para su firma "y para Sevilla", al tiempo que ha subrayado la importancia de llevar a cabo este tipo de iniciativas con colaboración público-privada.

DETALLES DEL PROYECTO DE SEVILLA ESTE

El proyecto Sevilla Este, diseñado por HCP Arquitectos, se desarrolla bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y calidad arquitectónica, en línea con los principios ESG que integran el modelo de desarrollo de Lagoom Living.

La propuesta apuesta por una arquitectura contemporánea y por la creación de espacios y zonas comunes concebidos para favorecer la convivencia y generar comunidad, integrando el desarrollo residencial en su entorno y contribuyendo a la creación de un nuevo espacio urbano de calidad para Sevilla.

Las obras se iniciaron el pasado 16 de julio y están siendo ejecutadas por Sacyr. Una vez finalizadas, Sogeviso será responsable de la gestión de la explotación de las promociones.