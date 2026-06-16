Prorrogada hasta el 14 de septiembre la exposición sobre la Duquesa de Alba en el Palacio de las Dueñas de Sevilla

Archivo - Imagen del manto de María Santísima de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos, expuesta en la muestra sobre Cayetana de Alba - FUNDACIÓN CASA DE ALBA - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Casa de Alba ha decidido prorrogar hasta el próximo 14 de septiembre la exposición 'Cayetana. Grande de España', que puede visitarse en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, después de haber recibido la visita de 110.000 personas desde su inauguración el pasado 5 de marzo.

Según ha detallado la Fundación, la muestra ha sido fruto de tres años de investigación y trabajo de sus comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la propia Fundación, y a través de 200 piezas --algunas inéditas-- repasa la vida de la difunta Cayetana Fitz-James Stuart, desde su infancia como la pequeña 'Tanuca' hasta su papel como duquesa de Alba.

De esta manera, la exposición ofrece una visión "completa y plural" de Cayetana, acercando al visitante la personalidad, el legado y las múltiples facetas de "una de las figuras más relevantes de la historia reciente de la Casa de Alba".

La muestra recorre su trayectoria vital y pone de relieve su "decisiva contribución a la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio artístico e histórico familiar", así como su papel como mecenas, coleccionista y pintora. También se aborda su influencia como embajadora de España y principal impulsora de la proyección internacional de la Casa de Alba, además de su estrecha vinculación con ámbitos como la moda, el flamenco y el mundo del toreo.

Entre las piezas expuestas destacan obras de arte adquiridas por la propia duquesa, retratos realizados por maestros como Zuloaga o Benlliure, una selección de sus pinturas, vestidos de alta costura, objetos personales y documentos relacionados con hitos como el histórico desfile de Dior celebrado en el Palacio de Liria.

Además, la exposición presenta fotografías inéditas de autores como Juan Gyenes, Cecil Beaton o Richard Avedon, así como correspondencia mantenida con destacadas personalidades internacionales, entre ellas la reina Isabel II y Jacqueline Kennedy. El recorrido se completa con aspectos menos conocidos de la duquesa, como su compromiso social, su labor solidaria y su temprana defensa de los animales.

La exposición temporal marca además la inauguración de la nueva Sala del Patio del Aceite, un espacio destinado a muestras de este carácter, que ha sido objeto de un cuidadoso proceso de restauración durante los dos últimos años.