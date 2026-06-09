Una prospección geofísica busca nuevos restos prerromanos en el yacimiento del Garrotal de Postigo en Sevilla

Trabajos en Osuna (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE OSUNA

OSUNA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El paraje del Garrotal de Postigo acoge desde esta semana una nueva fase de investigación arqueológica destinada a profundizar en el conocimiento del pasado prerromano de Osuna y de las culturas tartésica y turdetana.

Según ha concretado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos consisten en una prospección geofísica para examinar el subsuelo mediante tecnología especializada capaz de identificar posibles estructuras ocultas sin alterar la superficie del terreno.

Esta metodología, de carácter no invasivo, permitirá obtener información de gran valor sobre el yacimiento y complementar los resultados obtenidos durante la campaña de excavaciones desarrollada en este mismo espacio en septiembre de 2025, según el Gobierno local.

El director de la investigación, Andrés María Adroher, explicaba que los trabajos corresponden a la segunda fase del proyecto arqueológico. Tras una primera intervención basada en excavaciones para evaluar su potencial y localizar antiguas estructuras, ahora se ha puesto en marcha un estudio mediante georradar.

Según señalaba, las excavaciones arqueológicas son "pequeñas ventanas que nos asoman al yacimiento arqueológico", por lo que ofrecen una visión limitada del conjunto. Por su parte, el investigador Juan Antonio Pachón explicó que esta nueva fase permitirá comprobar si existen restos arqueológicos más allá de la zona excavada el pasado septiembre.