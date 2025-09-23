Protesta en el CEIP Arias Montano de Sevilla por el sistema eléctrico, cuya renovación completa "encara su recta final"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la "renovación por completo" del sistema eléctrico del CEIP Arias Montano con una inversión de 363.000 euros. Estos trabajos encaran "su recta final" a falta de unas actuaciones que acometerá Endesa, y con la que este colegio público contará con una "instalación totalmente modernizada y con mayor potencia de uso". Este martes, la comunidad educativa había convocado una concentración en protesta por los "cortes de luz en las aulas", que se habrían originado la pasada semana, según el AMPA.

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha señalado en una nota de prensa que los cuatro edificios de este colegio público del Distrito Macarena cuentan ya, "tras una inversión de 238.000 y 125.000, respectivamente de un sistema eléctrico, en un centro en el que el gobierno anterior dejó instalado un enchufe por clase, haciendo imposible el día a día de sus alumnos".

Estos trabajos eléctricos se han enmarcado dentro de un "ambicioso plan de reforma" de los sistemas eléctricos de los colegios de Sevilla. Trabajos que contaron con una inversión total de 1.100.000 euros entre finales de 2023 y todo el año 2024 y que tienen continuidad con los proyectos que se han llevado a cabo y se desarrollarán este año 2025 en la misma materia y que alcanzan la cifra total estimada de 1.400.000 euros.

PROTESTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Arias Montano había convocado una concentración frente a las puertas del colegio este martes, a las 14,00 horas, "en protesta por los cortes de luz y la falta de equipos de aire acondicionado en las aulas".

El AMPA ha destacado así que "las aulas a más de 30 grados, sin luz debido a fallos en la nueva instalación eléctrica han provocado que el viernes varias clases se vaciaran para llevar al alumnado al patio".

De esta manera, pedían "una solución inmediata" ya que "el curso pasado, la comunidad educativa sufrió las obras de la nueva instalación eléctrica en el centro" y aunque "se suponía que al empezar el curso estaría todo listo, ha empezado a saltar la luz". "Con una ola de calor, sin luz, sin ventiladores, sin aire, sin pizarras digitales. Así se ha comentazo el curso", han señalado.

PODEMOS SE SUMA A LAS PROTESTAS

En esta línea, la líder de Podemos Sevilla y concejala, Susana Hornillo, había criticado con anterioridad al anuncio el "trato indigno" que sufre el centro, acusando de "dejadez" al Gobierno municipal y de "negligencia continuada" a Endesa.

Por ello, la edil ha exigido que el Ayuntamiento "declare al centro afectado como zona prioritaria de actuación, impulse una auditoría independiente sobre el mantenimiento de la red y establezca protocolos de contingencia".