El proyecto Ulysseus reúne en Sevilla a universidades africanas y europeas para diseñar modelos de alimentación justos

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) acoge hasta este viernes la reunión en la que se está formando la red Neema, con proyección en la educación superior de África Occidental y Europa. El objetivo de este encuentro es identificar a los socios e instituciones que "están contribuyendo o pueden contribuir a fortalecer" la educación superior y las instituciones de África Occidental en las capacidades de Resiliencia Alimentaria y Nutricional (RAN) para adaptarse mejor a los desafíos planteados por la estrategia europea de Green Deal y su impacto en la región.

Neema, el nombre elegido para el proyecto, significa alimento en fula, una lengua utilizada en Senegal y Gambia que es hablada por más de 40 millones de personas. Se trata de un conjunto de varios dialectos en un continuo que se extiende por una veintena de países de África Occidental y Central, entre ellos Burkina Faso, Malí, Níger y Senegal, ha señalado la US en una nota de prensa.

La US (España), la Université Côte d'Azur (Francia), MCI | The Entrepreneurial School (Austria) y Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia) son los cuatro miembros de la alianza que trabajan en este encuentro junto con otra universidad europea --la Hochschule Kehl University of Applied Sciences (Alemania)-- y ocho universidades africanas.

La red se reúne en Sevilla para profundizar en los conocimientos y capacidades actuales sobre el tema, analizar la situación actual en África Occidental, definir las posibles aportaciones de cada socio al proyecto y estrechar lazos. La jornada de este viernes está centrada en la preparación del proyecto para solicitar financiación.

El diseño de iniciativas piloto de innovación en los planes de estudio de resiliencia alimentaria y nutricional que adopten la estrategia europea "de la granja a la mesa" para adaptarse a las necesidades de la región de África Occidental es otro de los temas clave a tratar.