Un proyecto del Virgen del Rocío de Sevilla gana un premio de 600.000 euros para investigar la atrofia multisistémica

Archivo - Niños con atrofia muscular. Archivo. - FUNDAME - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación clínica desarrollado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla que mantiene como objetivo indagar en la atrofia multisistémica ha obtenido una financiación de 600.000 euros al resultar ganador de la primera convocatoria del galardón 'Carles Colomer Prize for Multiple System Atrophy Research'.

"Es un proyecto que trata de investigar esta enfermedad rara, que suele confundirse con Parkinson. Se parece mucho y realmente al principio puede confundirse, pero realmente tienen una progresión distinta. De hecho, el Parkinson responde muy bien al tratamiento, si bien la atrofia multisistémica responde peor y la expectativa de vida de los pacientes es mucho más corta", ha relatado a Europa Press el neurólogo y líder del proyecto, Pablo Mir Rivera.

Por ende, según ha explicado, la importancia de esta investigación recae en un diagnóstico temprano de esta enfermedad, dado que sus trayectorias son "totalmente divergentes".

"Poder identificarlo es muy importante de cara al pronóstico, porque la atrofia multisistémica es más agresiva y rápida, tiene una respuesta terapéutica más pobre y hay una tipología y una patología detrás muy diferente", ha añadido.

La atrofia multisistémica (AMS) es una enfermedad neurodegenerativa rara que afecta a entre 2 y 5 personas por cada 100.000 en todo el mundo. La AMS está causada por la atrofia o degeneración progresiva de neuronas en distintas áreas del cerebro relacionadas con el movimiento y el control muscular.

Como consecuencia, aparecen dificultades para caminar, mantener el equilibrio, hablar o coordinar los movimientos, entre otros síntomas. Actualmente, no existe un tratamiento capaz de curar la enfermedad o frenar su progresión, por lo que resulta prioritario impulsar estudios que aceleren el diagnóstico, identifiquen dianas terapéuticas y mejoren la calidad de vida de pacientes y familias.