La psicóloga Alba Cardalda ofrece herramientas para entender mejor como pensamos con una conferencia en Alcalá (Sevilla)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, con la psicóloga Alba Cardalda. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La psicóloga Luis Alba Cardalada ha abierto la cuarta cita del ciclo 'Conversaciones de Vida. Elige ser feliz', en el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá (Sevilla), con una conferencia en la que ha ofrecido herramientas para comprender cómo pensamos.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, sus intervenciones han combinado rigor científico, claridad expositiva y aplicación práctica, al mismo tiempo que ha abordado temas como: Diálogo interno y autoexigencia, la comunicación y límites, conversaciones incómodas y la regulación emocional en contextos profesionales, así como la toma de decisiones bajo presión.

De esta manera, cada intervención se ha adaptaptado al contexto, manteniendo una base rigurosa en psicología aplicada. dentro de esta iniciativa municipal que ha apostado por ofrecer a la ciudadanía técnicas y herramientas para la gestión y salud emocional a través de las experiencias de reconocidos 'coaches' nacionales e internacionales en diversos campos.

En este sentido, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, acompañada de miembros del Equipo de Gobierno ha asistido al evento y ha destacado que la conferencia "ha sido una oportunidad para conocernos mejor, escucharnos y aprender a tratarnos con más comprensión". "Seguimos apostando por espacios que nos ayudan a crecer y a cuidar nuestro bienestar emocional", ha concluido.

En contexto, Cardalda es psicóloga especializada en psicología aplicada, autora de 3 libros con más de 500.000 lectores y conferenciante con presencia en congresos, eventos corporativos y medios como RTVE y BBVA.

El programa cuenta en total con siete conversaciones sobre educación, familia, emociones, relaciones y bienestar, que reunirán en Alcalá también a otros expertos motivacionales como Juan José Martín "Sabas", Isabel Rojas Estapé y Rosa Rodríguez del Tronco.