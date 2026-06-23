El PSOE acusa al alcalde de Sevilla de "inflar" su balance en el cementerio de San Fernando con inversiones "heredadas"

Archivo - Imagen de archivo del Cementerio de San Fernando. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que el Gobierno municipal de Sevilla, encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, ha "inflado" su balance de gestión del Cementerio de San Fernando al "atribuirse" inversiones y proyectos "heredados" que, según sostiene, "ya estaban planificados, licitados o incluso en ejecución antes de la llegada del PP a la Alcaldía".

La concejala socialista Sonia Gaya ha señalado en una nota que "las fechas de los expedientes desmontan la propaganda de Sanz", ya que, a su juicio, "alrededor del 75% de las inversiones que el alcalde presenta como propias corresponden a actuaciones heredadas del anterior gobierno municipal". "Por mucho que Sanz trate de exhibir gestión, precisamente de eso tampoco puede presumir", ha añadido.

Como ejemplo, Gaya ha citado la construcción de 1.400 osarios y 416 columbarios, un proyecto cuyo expediente, según ha indicado, ya estaba en fase de licitación en 2022 y cuyas obras comenzaron en marzo de 2023, antes de la llegada del PP al Ayuntamiento. "Pese a ello, Sanz incorpora íntegramente los 484.189 euros de esta inversión a su balance", ha criticado.

Asimismo, la edil socialista ha insistido en que la reurbanización de los accesos al cementerio y la ordenación de los puestos de flores "también fueron impulsadas por el anterior Gobierno municipal". Según ha recordado, esta actuación comenzó a prepararse en 2022 y fue licitada en abril de 2023. "Ahora, el PP la presenta como una inversión propia cercana al millón de euros", ha apostillado.

En la misma línea, ha señalado que "la misma situación se produce con el nuevo horno incinerador de restos, cuyo expediente se inició en abril de 2023, así como con la renovación del crematorio y la adquisición de tres nuevos hornos, actuaciones que ya estaban siendo estudiadas por los servicios municipales antes del cambio de gobierno".

Asimismo, ha subrayado que el refuerzo de la seguridad en el recinto tampoco comenzó con la llegada de Sanz. "La contratación de nuevas cámaras, sensores, alarmas y sistemas de vigilancia ya se encontraba en tramitación durante el anterior mandato", ha añadido.

La edil socialista ha criticado además que "de los 2,1 millones de euros de los que presume el alcalde, al menos 1,5 millones están vinculados a proyectos que recibió ya en marcha. Tres de cada cuatro euros de su supuesto balance son inversiones heredadas", ha afirmado Gaya.

Por último, ha considerado "grave" que Sanz utilice estas actuaciones para "acusar" al anterior gobierno de "falta de planificación, cuando la documentación acredita que ya existían proyectos, licitaciones y obras en marcha". "Sanz puede terminar proyectos iniciados por otros, pero no puede borrar su origen ni presentarse como autor de lo que encontró ya impulsado", ha concluido Gaya.