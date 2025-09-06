El PSOE acusa al gobierno local de Sevilla de "engañar" con "pura propaganda" a comerciantes afectados por obras

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este sábado la política de ayudas del gobierno de José Luis Sanz (PP) hacia los comercios afectados por obras en la ciudad, que ha tachado de "pura propaganda sin apoyo real al sector".

Así lo han advertido desde el PSOE municipal en un comunicado en el que señalan que hay "precedentes" de casos como los de las calles Luis de Morales o Zaragoza en los que, "de un presupuesto global de 230.000 euros, apenas llegaron 11.000 euros a cuatro comercios".

"Ahora, el alcalde anuncia un nuevo paquete de hasta 40.000 euros para los comerciantes afectados por la obra de Juan Sebastián Elcano", pero, "si seguimos la misma lógica, probablemente sólo llegue a un comercio y no más de 2.500 euros", ha advertido el concejal socialista Nacho González.

El edil del PSOE ha hablado así de "burla" y de "nuevo capítulo de venta de humo", y ha señalado que al gobierno local del PP le "preocupa la foto y el titular, no los problemas reales de quienes levantan la persiana cada día".

El PSOE ha aludido también a la convocatoria de ayudas a los comercios afectados por la Línea 3 del Metro, donde "se prometieron 500.000 euros de presupuesto, y la realidad es que la convocatoria fue de apenas 68.300 euros, con una ejecución que apenas alcanzará 6.000 euros y que llegará, con suerte, a uno o dos comerciantes", han advertido desde el Grupo Municipal Socialista.

"Estamos ante un patrón de gestión marcado por la propaganda, la pérdida de oportunidades y el despilfarro de recursos públicos", ha aseverado González para concluir sentenciando que el gobierno de Sanz "no está al lado de los comerciantes", sino "de los titulares de prensa".