El PSOE afea al Ayuntamiento de Sevilla su "mala gestión" y la "precaridad" sobre la conservación de parques y jardines

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado este viernes la "grave precariedad" que sufren los parques y jardines de la ciudad "como consecuencia de la mala gestión" del alcalde, José Luis Sanz, y su equipo de gobierno.

En una nota de prensa, Muñoz ha señalado que los "continuos" episodios de caída de ramas de árboles en mal estado y la "preocupante" mortandad de aves en "enclaves emblemáticos" como el Parque de María Luisa o el Parque del Tamarguillo "son un claro paradigma de la falta de planificación y de recursos en la conservación de los pulmones verdes de Sevilla".

"Estamos a la espera de conocer las causas que expliquen la mortandad de aves en estos espacios, pero lo que ya resulta evidente es la insuficiencia de medios materiales y de personal, una situación que vienen denunciando los propios trabajadores municipales", ha subrayado el portavoz socialista, que insiste en la necesidad de mejorar la planificación de estos servicios.

En este sentido, Muñoz ha reclamado al alcalde que refuerce los recursos humanos y técnicos destinados al mantenimiento y conservación de los parques de la ciudad. "Sanz debe actuar de manera inmediata y dejar de mirar hacia otro lado. Sevilla necesita parques y jardines cuidados, seguros y bien gestionados. Eso sólo se consigue con más inversión y más personal, no con la desidia y el abandono que estamos sufriendo actualmente", ha concluido.