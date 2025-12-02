PSOE asegura que el Ayuntamiento de Sevilla "ha dejado sin ejecutar" más de un millón de euros en ayudas para la cultura

Archivo - Foto de archivo del interior del Teatro Lope de Vega de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado este martes que el Gobierno municipal "ha dejado sin ejecutar" 1.200.000 euros tras no convocar "ninguna de las líneas de subvención previstas para el sector cultural".

En una nota remitida por el partido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha subrayado que esta situación "no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro continuado en la gestión cultural municipal". "Es evidente el divorcio del señor Sanz con la cultura en la ciudad de Sevilla", ha afirmado.

En esta línea, ha puesto de ejemplo de las "cesiones y retrocesos" en materia de cultura, el "prolongado cierre" del Teatro Lope de Vega y la "desaparición de festivales", como el feSt, que "históricamente formaban parte de la programación cultural de la ciudad".

Aunque el Ayuntamiento ha anunciado para 2026 un incremento del 80% en la dotación de subvenciones, el Grupo Socialista ha adveertido de que este anuncio "llega tarde y no compensa un año completamente perdido". Muñoz ha calificado la propuesta como "una maniobra para intentar contentar al sector tras un año en blanco que nunca debería haber ocurrido".

Por ello, la formación ha pedido al alcalde que "recupere la planificación, la seriedad y el compromiso real con la cultura, y que deje de recurrir a anuncios de futuro para ocultar su falta de gestión en el presente".