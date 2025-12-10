PSOE asegura que Fuentes de Andalucía (Sevilla) es "un ejemplo del maltrato de la Junta a la educación pública"

La parlamentaria del PSOE en Andalucía, Verónica Pérez, en su visita a Fuentes de Andalucía. - PSOE SEVILLA

FUENTES DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha indicado este miércoles que la situación de Fuentes de Andalucía (Sevilla) es "un ejemplo claro del maltrato del Gobierno del PP a la educación pública".

En declaraciones ante los medios en el municipio, junto al portavoz socialista de la localidad, José María Chacón, Pérez ha puesto en valor la manifestación de los vecinos este martes "para reclamar una educación pública digna y de calidad y para protestar por los graves problemas que arrastran por la desidia del Ejecutivo andaluz".

En esta línea, Chacón ha lamentado que la Junta de Andalucía "lleva años sin invertir nada" en los colegios e institutos del municipio. "Al colegio Santa Teresa de Jesús le hace falta un salón de usos múltiples; es necesario instalar un ascensor y eliminar barreras arquitectónicas en el colegio Santo Tomás de Aquino y el IES Alarifes Ruiz Florindo, a la vista está, presenta un estado lamentable", ha detallado el portavoz.

Por su parte, Pérez ha indicado que el Grupo Parlamentario Socialista "llevará este tema a la Cámara y seguirá denunciando todos los casos de abandono de Moreno Bonilla a la educación pública de nuestra tierra".