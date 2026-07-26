PSOE avisa del "colapso" del Zoosanitario de Sevilla ante más de cien avisos por plagas en colegios y escuelas de verano

Archivo - Encarnación Aguilar, junto a la fachada del Zoosanitario, en foto de archivo - PSOE - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha avisado del "colapso operativo" del Centro Zoosanitario de Sevilla "ante la proliferación de insectos y otras plagas durante las semanas de mayor calor". La concejala socialista Encarnación Aguilar ha advertido de que existe ya "más de un centenar de avisos pendientes" en viviendas particulares, colegios y centros donde se celebran escuelas de verano.

En una nota de prensa, Aguilar explicado que el Ayuntamiento dispone en estos momentos de un solo equipo, integrado por tres personas, para atender todas las incidencias relacionadas con himenópteros que se producen en una ciudad de las dimensiones de Sevilla.

"Hay más de cien avisos esperando una respuesta y únicamente tres trabajadores intentando llegar a viviendas, colegios y escuelas de verano de toda la ciudad. No es que los profesionales no estén trabajando: es que el Gobierno de Sanz los ha dejado solos, sin medios suficientes y ante una situación que los desborda por completo", ha afirmado la edil socialista.

La concejala ha señalado que esta nueva acumulación de incidencias confirma las advertencias realizadas por el PSOE a comienzos de julio sobre el progresivo deterioro del Zoosanitario y la insuficiencia de recursos para prestar un servicio esencial para la salud pública. "Hace unas semanas denunciamos el deterioro de las propias instalaciones y la falta de contratos de desratización y desinfección. Ahora comprobamos que las consecuencias de esa dejación ya se están extendiendo por toda la ciudad en forma de avisos sin atender y plagas que afectan directamente a las familias", ha señalado.

CUCARACHAS Y ROEDORES

Aguilar ha mostrado especial preocupación por la situación de los centros educativos en los que se están desarrollando escuelas de verano y donde se han registrado problemas relacionados con cucarachas y roedores.

La concejala socialista ha subrayado que las actuaciones de desinfección, desinsectación y desratización no pueden improvisarse cuando las plagas ya se han extendido, sino que requieren planificación, prevención y contratos en vigor durante todo el año.

"El verano no ha llegado por sorpresa. El calor, la proliferación de insectos y el aumento de los avisos son previsibles. Lo que no es razonable es que el Ayuntamiento llegue otra vez tarde y pretenda reaccionar cuando los trabajadores están desbordados y los problemas ya han entrado en las viviendas y en los colegios", ha declarado.

CONTRATO ANUNCIADO DURANTE TRES AÑOS

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que el Gobierno de José Luis Sanz lleva tres años anunciando una inversión de alrededor de 500.000 euros para un contrato específico de desinfección, desinsectación y desratización, conocido como contrato DDD.

Según Aguilar, el Ejecutivo municipal pretende ahora impulsar su contratación durante el mes de agosto, cuando buena parte de las incidencias propias del periodo estival ya se han producido. "Sanz lleva tres años prometiendo este contrato y ahora parece que lo sacará en agosto. Pero agosto es tarde para prevenir las plagas del verano. Para entonces ya habrá cientos de familias afectadas, centros educativos con incidencias y una plantilla municipal completamente desbordada", ha criticado.

Aguilar ha advertido, además, de que la debilidad del dispositivo municipal resulta especialmente preocupante en una época en la que debe intensificarse la vigilancia y el control de mosquitos, incluido el seguimiento de los riesgos relacionados con el virus del Nilo.

El PSOE reclama al alcalde un refuerzo inmediato del personal del Zoosanitario, un dispositivo extraordinario para reducir los más de cien avisos pendientes, actuaciones urgentes en los colegios afectados y explicaciones sobre la fecha efectiva de entrada en funcionamiento del contrato DDD.