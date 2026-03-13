El PSOE contrapone la "celeridad y eficacia" del Gobierno tras el temporal con la "propaganda" que "sólo ofrece" Moreno

La diputada del PSOE Carmen Castilla, en una visita a Tocina (Sevilla). - PSOE

TOCINA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La diputada socialista en el Congreso Carmen Castilla ha destacado este viernes la "celeridad, eficacia y cercanía" del Gobierno de España con los afectados por el 'tren de borrascas' registrado este invierno en Andalucía, y ha contrapuesto esa "diligencia" con la actitud del Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A), que "sólo ofrece propaganda y da la espalda a los perjudicados" por el temporal.

Así lo ha señalado Carmen Castilla en una atención a medios en Tocina (Sevilla), donde, según ha informado el PSOE en una nota, ha visitado la oficina itinerante para la tramitación de las ayudas por los daños ocasionados por las borrascas, impulsadas por el Gobierno de España, que antes se ha ubicado en los también municipios sevillanos de El Palmar de Troya y Lora del Río.

"El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es acercar la Administración a los territorios afectados, y facilitar que vecinos y ayuntamientos puedan tramitar las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero con acompañamiento directo", ha explicado la diputada socialista.

Carmen Castilla ha subrayado que dichas medidas "contemplan ayudas para daños personales, en viviendas y enseres, en establecimientos y en infraestructuras, además de compensaciones por desalojos y otras medidas de apoyo económico y fiscal".

La diputada ha citado el caso concreto de Tocina, "un municipio en el corazón de la Vega del Guadalquivir, conocido por su agroindustria que, como en muchos otros territorios, se ha visto muy afectado por el 'tren de borrascas' de enero y febrero".

Carmen Castilla ha aplaudido el "esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez por movilizar de forma rápida 7.000 millones de euros para paliar todas las anomalías", de los que "2.100 millones van directos para la agricultura y ganadería", ha puesto de relieve.

"Además, el Ejecutivo central ha puesto en marcha un plan especial de empleo con 50 millones de euros, y se han bajado las peonadas para acceder al subsidio agrario. En definitiva, un nuevo compromiso con los derechos, la dignidad y la justicia social", ha manifestado la representante del PSOE.

Frente a ello, ha subrayado que el Gobierno de Moreno "ha hecho justo lo contrario, ha dado la espalda a los que más lo necesitan", y ha lanzado "un decreto 'fake' donde no cuantifican las ayudas directas y sólo ofrecen exenciones fiscales que a las rentas altas".

La diputada ha remarcado que "hasta el 17 de abril no se pueden solicitar las ayudas de la Junta, que no llegarán a los afectados antes del mes de julio", y se ha preguntado "qué harán los diputados andaluces" del PP "cuando el Real Decreto llegue al Congreso de los Diputados" para su convalidación o derogación.