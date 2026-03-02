PSOE critica el desfile de la boda de Carlos V en Sevilla: "No todo vale, no debemos banalizar nuestra historia"

Imagen del desfile teatralizado con motivo del 500 aniversario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado este lunes el desfile teatralizado celebrado el pasado sábado por el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad.

En una declaración remitida por el partido, Muñoz ha señalado que "hacer coincidir" la fecha del desfile con el día de Andalucía, 28 de febrero, "supone una falta de respeto institucional" y ha añadido que era una fecha "poco oportuna, especialmente por la evidente falta de planificación".

Por otro lado, el portavoz ha lamentado el "preocupante déficit de rigor histórico" del evento. "Sevilla cuenta con universidades, documentalistas e historiadores de reconocido prestigio que podrían haber aportado el necesario sello de seriedad y coherencia con los hechos históricos", ha afirmado.

"Esta falta de rigor no puede justificarse apelando al éxito de público. No todo vale. No debemos banalizar nuestra historia ni trivializar nuestra cultura bajo el pretexto de la participación o la afluencia", ha reafirmado.

Por ello, Muñoz ha señalado que el Ayuntamiento "no ha estado a la altura para conmemorar un episodio significativo de nuestro pasado". "Cabe esperar que los próximos hitos se desarrollen con el rigor histórico y la seriedad que la ocasión merece", ha concluido.

El Ayuntamiento organizaba este sábado un desfile teatralizado conmemorativo que ha recorrido el centro histórico. La recreación ha rememorado la entrada en la ciudad de los emperadores en 1526 con motivo de su enlace, en una puesta en escena itinerante de gran formato que ha contado con más de 120 participantes, entre actores, figurantes, músicos y recreadores históricos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que "este desfile sin precedentes demuestra que nuestra historia es un patrimonio vivo, capaz de llenar las calles y de reforzar el orgullo de ciudad".

La agenda de actividades por el 500 aniversario del desfile continúa la próxima semana con un videomapping en el exterior del Real Alcázar del 11 al 15 de marzo y una recreación teatral de la boda en el interior del recinto el 11 de marzo.