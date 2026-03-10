El PSOE critica que la Junta "no ha invertido ni un solo euro en educación pública en Umbrete (Sevilla) en ocho años"

La parlamentaria socialista Verónica Pérez, junto con el alcalde Umbrete (Sevilla), José Llorente - PSOE SEVILLA

UMBRETE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha criticado este martes que durante "los ocho años de Juanma Moreno en el gobierno andaluz no se ha invertido ni un solo euro en la educación pública de Umbrete (Sevilla)".

Según una nota remitida por el partido, Pérez ha visitado el municipio junto a su alcalde, José Llorente. Ambos han pedido a la Junta "la ampliación urgente" del IES Pinos Rueda, con la implantación de Bachillerato, y la necesidad de dotar a los colegios del pueblo de "profesionales suficientes para atender al alumnado con necesidades especiales".

"Umbrete tiene una población que ha crecido en los últimos años, sin embargo el Gobierno andaluz no atiende al clamor de la comunidad educativa y del ayuntamiento para que el instituto cuente con Bachillerato", ha asegurado Verónica Pérez.

El alcalde ha señalado que más de cien alumnos de Umbrete "tienen que desplazarse a diario a institutos de otros municipios". "El abandono de Moreno Bonilla a nuestro pueblo es total. El CEIP Ruperto Escobar necesita un ascensor, el CEIP Arcu demanda una cubierta para el polideportivo pero, sobre todo, en este centro, que es ejemplo de inclusión educativa, la Junta ha recortado en profesionales que atienden al alumnado con necesidades especiales hasta tal punto que sólo hay un PT y un técnico de Audición y Lenguaje para 45 niños", ha señalado el regidor socialista.

Asimismo, Llorente ha indicado que el Ayuntamiento "solicitó en octubre de 2025 una reunión urgente con el delegado territorial de la Junta y todavía seguimos sin respuesta".

Para Verónica Pérez, esto es un "ejemplo más del nulo compromiso de Moreno Bonilla con la educación pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades".

"Desde que gobierna la derecha, se han cerrado más de 700 aulas públicas en la provincia y casi 3.000 en Andalucía", ha recordado la parlamentaria socialista, quien ha "garantizado que las y los socialistas andaluces, con María Jesús Montero, revertiremos los recortes en servicios públicos", ha concluido.