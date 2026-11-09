El PSOE critica que el PP vincule la Diputación de Sevilla con el Caso Koldo: "Tratan de ensuciar con noticias falsas"

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SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha manifestado, en relación a la afirmación realizada por el PP de Sevilla, que "la adjudicación, de las obras de la carretera entre Isla Mayor y Villamanrique, que la hizo el Ayuntamiento y no la Diputación, se realizó con el cumplimiento de toda la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público".

En una nota de prensa, los socialistas han criticado que el PP vincule a la administración provincial con el caso Koldo, ante lo que han señalado que a tres días del inicio de la campaña electoral, "el PP de Sevilla está empezando a usar malas artes para intentar ensuciar la política provincial, incluso a costa de perseguir informaciones falsas y darle pábulo a las mismas a través de notas de prensa en las que reelaboran esas noticias fake".

En este sentido, Recio ha indicado que la empresa adjudicataria "no cumplió con la fecha de inicio de obras y eso fue la causa de resolución del contrato, por lo que ni el Ayuntamiento ni la Diputación tienen vinculación alguna con OPR". "Para empezar, la Diputación no ha adjudicado ninguna obra, sino el Ayuntamiento, que es el que recibe la subvención para ello.

A partir de ahí, ha explicado que la empresa adjudicataria "no cumplió con la fecha de inicio de obras" y eso fue la causa de resolución del contrato, por lo que ni el Ayuntamiento ni la Diputación tienen vinculación alguna con OPR y, en su momento, aquella adjudicación "cumplió escrupulosamente con la ley".

En opinión del secretario de Organización socialista, "Lejos de la sombra de sospechas que el PP intenta poner sobre esa adjudicación y esta carretera, el expediente de la misma se tramitó por parte del Ayuntamiento con absoluta publicidad y transparencia, en la plataforma de contratos del Estado y de la UE, debido a su cuantía. Y después de todos los pasos como exige la ley, la empresa OPR fue la adjudicataria al ser la oferta más económica".

"Una vez que OPR fue la oferta más baja económicamente, ocurrió que no comenzaron la obra a tiempo dentro de los cuatro meses estipulados en el contrato para el inicio de la obra y, por tanto, dicho contrato se rescindió para posteriormente pasar a otra licitación que, por la subida del coste del asfalto, no pudo adjudicarse por la misma cuantía, por lo que hubo que reiniciar de nuevo el expediente, para el que la Diputación mantiene la financiación y ha dado prórroga al Ayuntamiento para que la licite nuevamente y seleccione a nuevos contratistas de obra, interesados en ejecutarla", ha detallado.

Para el secretario de Organización socialista, "estamos ante un oportunismo político sin escrúpulos, que lo único que busca es rédito electoral, a costa incluso de hacer seguidismo de noticias falsas que se publican y que, a continuación, el PP recoge para ensuciar la política y la gestión provincial".