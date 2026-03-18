PSOE critica el "retraso" del Ayuntamiento de Sevilla para convocar la junta de seguridad en la Macarena y exige medidas

Imagen de las patrullas vecinales en la barriada sevillana de El Cerezo. - PATRULLA VECINAL EL CEREZO

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha valorado que el Ayuntamiento de Sevilla haya anunciado la celebración, el próximo 8 de abril, de una reunión tras aprobarse por unanimidad en la Junta Municipal del Distrito Macarena una propuesta impulsada por la asociación vecinal de El Cerezo, ante la "creciente inseguridad" en la zona por las amenazas de "gorrillas". No obstante, han criticado que la respuesta llegue "con muchísimo retraso", después de que el Gobierno municipal "desoyera" la petición realizada por el PSOE el pasado 18 de febrero para convocar dicha junta local de seguridad.

En este contexto, el concejal socialista Nacho González ha subrayado en un comunicado que "han tenido que pasar más de dos semanas para que el Ayuntamiento reaccione", al tiempo que ha añadido que "no parece que el Gobierno tenga prisa, mientras la situación sigue siendo preocupante para los vecinos".

El PSOE ha advertido además de que los problemas "están lejos de resolverse". De hecho, ha recordado que hay convocada una manifestación para la próxima semana, lo que "evidencia que el malestar vecinal persiste y que la situación sigue requiriendo una intervención decidida por parte del Ayuntamiento".

En este sentido, los socialistas insisten en que la junta local de seguridad debe contar con la participación de las entidades representativas de los barrios de la Macarena, especialmente de las zonas más afectadas como El Cerezo, La Carrasca, El Rocío, El Torrejón, Hermandades del Trabajo, Palmilla, Doctor Marañón y Avenidas. González ha reiterado que "más allá de la convocatoria de este órgano, es imprescindible actuar de manera inmediata sobre el terreno".

El PSOE ha mostrado su satisfacción por la convocatoria de la junta, señalando que "lo que los vecinos necesitan son soluciones ya". "Es urgente reforzar de forma continua la presencia de la Policía Local para prevenir conflictos y garantizar la convivencia", ha subrayado González.

Por último, los socialistas han insistido en que, junto a las medidas de seguridad, es necesario abordar la situación con una "estrategia integral" que incluya actuaciones sociales y mediación comunitaria, con el objetivo de ofrecer "soluciones de fondo y devolver la tranquilidad" a los barrios de la Macarena.