PSOE critica "los siete años en negro" de Sevilla "por el maltrato de PP"

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha asegurado que los "siete años que lleva Juanma Moreno gobernando Andalucía han sido siete años en negro para Sevilla, siete años de engaños, mentiras y de serios retrocesos en derechos y en servicios públicos". Sevilla sigue siendo "una de las provincias más abandonadas por el Gobierno andaluz", ha lamentado Rafael Recio.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, "todo lo que Moreno prometió hacer en Sevilla se ha quedado en nada. Ese 'Juanma lo haría' que inundó de carteles propagandísticos a toda la provincia es papel mojado porque la lista de incumplimientos es interminable", ha denunciado el secretario de Organización socialista.

Así, ha criticado que "prometió que mejoraría la sanidad pública y solo tenemos caos, privatización y corrupción. En el PSOE de Sevilla nos seguimos preguntando dónde han ido a parar los 1.500 millones de euros que se están investigando sobre la trama SAS en los Juzgados de Cádiz y Sevilla", ha afirmado Rafael Recio.

El también parlamentario socialista ha denunciado la "falta de médicos en toda la provincia, la falta de enfermeros, de camas y ambulancias". "Hasta ventiladores tienen que llevar las familias de casa para sus hijos ingresados en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Y no hay anestesistas suficientes en el Hospital de la Mujer, ni pediatras en Sevilla Este, ni urgencias en Villaverde del Río o Almadén de la Plata", ha añadido. "¿Dónde están los hospitales de Morón de la Frontera y de Lora del Río que el PP prometió? ¿dónde están todas las especialidades médicas que prometieron en los Chares de Constantina, Lebrija o Écija, todos ellos prácticamente desmantelados?", se ha preguntado el secretario de Organización socialista.

En materia de infraestructuras, Rafael Recio ha advertido de que Moreno "no ha acometido ni un solo proyecto de movilidad en la provincia". "¿Dónde está la Autovía del Aljarafe, el tranvía del Aljarafe, el proyecto de la Línea 2 del Metro de Sevilla, el desdoble de la carretera de Osuna a Écija, el desdoble de Écija y Marchena?", se ha preguntado.

En educación, "prometieron la climatización de aulas y no han instalado ni el 10% de los aparatos mientras los niños y niñas se asan de calor. Prometieron educación gratuita de 0 a 3 años y no existe. Han aumentado las aulas prefabricadas en la provincia y el PP ha eliminado más de 700 aulas públicas en Sevilla mientras no tocan a la concertada y privada. Han recortado al máximo a los profesionales que trabajan con el alumnado con necesidades especiales", ha alertado el secretario de Organización.

Finalmente, Moreno ha indicado que "ha gobernado estos siete años con deslealtad hacia los ayuntamientos, desde la confrontación con el Gobierno de España y con mucha propaganda", ha asegurado Rafael Recio. "Hace justo un año, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, le entregó el documento 'Sevilla de 10' para colaborar conjuntamente en el avance de nuestra provincia pero no ha habido respuesta alguna de la Junta. Los sevillanos y sevillanas merecen mucho más que un presidente que los relega al furgón de cola", ha apostillado el dirigente socialista.