PSOE denuncia "falta de política cultural real" en Sevilla y "abandono" de la programación en barrios

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) - El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha denunciado "la ausencia total" de una política cultural real en la ciudad, en contraste con el discurso "triunfalista" del gobierno municipal del PP, que ha hecho balance de la gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

En un comunicado, ha manifestado que el alcalde, José Luis Sanz, "debería saber que Sevilla va marcha atrás en materia cultural, como demuestra la situación de numerosos equipamientos y programas culturales", y ha recordado que, después de tres años de Gobierno del PP, persisten problemas estructurales y decisiones que evidencian una auténtica debacle cultural".

Entre los ejemplos, ha destacado el "cierre prolongado del Teatro Lope de Vega, que sigue privando a la ciudadanía de uno de los espacios escénicos más emblemáticos de la ciudad". También ha denunciado que en 2025 "no se han licitado las ayudas al sector cultural, lo que ha supuesto cero subvenciones para profesionales y entidades, así como el abandono del auditorio Rocío Jurado, que continúa sin actividad ni proyecto definido".

Muñoz ha subrayado especialmente la "ausencia de una política cultural en los barrios", donde, según ha denunciado, no existen programas estables de teatro, música o flamenco, mientras se priorizan grandes eventos puntuales.

A ello ha sumado "la eliminación del Premio Almudena Grandes de novela, la retirada del apoyo al festival Monkey Week, la pérdida de festivales como Nocturama, el proyecto de destinar las naves de Calatrava a aparcamiento para la Policía Local o la reducción de la programación navideña a un mapping con un coste cercano al millón de euros".

El portavoz socialista ha reclamado un "cambio de rumbo en la política cultural municipal, con más planificación, infraestructuras abiertas, subvenciones transparentes y una programación estable en todos los distritos".

En este sentido, ha insistido en que el sector cultural sevillano está compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas, autónomos y profesionales con gran talento "que necesitan un apoyo real por parte del Ayuntamiento". Muñoz ha concluido que Sevilla "necesita menos triunfalismo y propaganda, y más gestión eficaz para garantizar la cultura como un derecho ciudadano y como un motor económico y social para la ciudad".