PSOE denuncia "irregularidades" en los toldos de la Avenida de la Constitución de Sevilla y estudia acudir a la Fiscalía

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este viernes "irregularidades" en la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución y ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla una "mayor transparencia" en un proyecto que, según advierten, "afecta tanto al patrimonio histórico como a la movilidad urbana". Además, no descarta acudir a la Fiscalía si "no se aclaran" las circunstancias que rodean el proceso.

En este contexto, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha indicado en una nota que desde el partido creen que "se están tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía, sin claridad sobre los costes, sin los informes necesarios y con un incumplimiento flagrante y evidente de los plazos".

En esta línea, Muñoz ha señalado la existencia de "contradicciones económicas" en el expediente, y ha denunciado que el contrato ha sufrido "modificaciones sustanciales", con "cambios en las cifras que se recogen en el expediente". A su juicio, lo más adecuado habría sido "convocar una nueva licitación pública que garantizara transparencia en todo el proceso".

Asimismo, ha hecho hincapié en que los cambios en el proyecto son "profundos" y "no han pasado por un nuevo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico". "El Ayuntamiento no puede saltarse un paso tan básico en un asunto que afecta directamente al patrimonio histórico de la ciudad", ha apuntado Muñoz.

"El Gobierno municipal intenta justificar los toldos como una instalación temporal, pero se trata de una estructura que estará presente cada verano durante al menos tres años, prorrogables a cuatro", ha advertido. Al respecto, ha insistido en que esta actuación "no es efímera, ni tiene nada que ver con banderolas de fiestas o palcos de Semana Santa". "Estamos ante una instalación con vocación de permanencia, que requiere de un control mucho más estricto", ha subrayado.

En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que existe "una irregularidad evidente que supone un incumplimiento claro del contrato". Además, ha calificado la planificación del proyecto de "sinsentido organizativo", al señalar que los toldos "comenzaron a instalarse el 22 de agosto y deberán retirarse el 21 de septiembre". "El montaje concluirá a principios de septiembre y, apenas tres semanas después, deberá iniciarse el desmontaje", ha recalcado.

Asimismo, Muñoz ha hecho referencia a la eliminación del carril compartido que "obliga a que las bicicletas circulen sin una planificación clara, generando problemas de movilidad y seguridad en una de las principales arterias de la ciudad".

Por último, el socialista ha exigido al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, "claridad y transparencia", porque "la ciudad no se merece proyectos improvisados y opacos como los que acostumbra este Gobierno municipal". "Una vez más Sanz se equivoca y demuestra que Sevilla le viene muy grande", ha añadido.